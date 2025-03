Ruhrgebiet: 26-Jährige kracht in Polizeistreife – drei Verletzte

Heftiger Unfall am Donnerstag (27. März) im Ruhrgebiet! Am Abend war eine Polizeistreife in Castrop-Rauxel im Einsatz. Mit Blaulicht und Martinshorn fuhren zwei Polizisten auf der B235 in Richtung Autobahn, als ihnen in der Kreuzung plötzlich ein Auto in die Seite krachte.

Eine 26-Jährige hatte das Einsatzfahrzeug offenbar nicht bemerkt, als sie gerade über eine Kreuzung fahren wollte. Nun liegt sie verletzt im Krankenhaus. Auch die beiden Polizisten wurden verletzt, allerdings nur leicht.

Ruhrgebiet: Streifenwagen im Einsatz – Crash mit Auto

Gegen 20.45 Uhr befuhr ein Streifenwagen der Polizei die Henrichenburger Straße (B235) in Castrop-Rauxel auf dem Weg zu Autobahn. Darin saßen ein 21-jähriger Polizist und seine 43-jährige Streifenpartnerin. Sie waren mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz.

An der Kreuzung Henrichenburger Straße/Freiheitsstraße wollte zu demselben Zeitpunkt gerade eine 26-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel die Kreuzung geradeaus überqueren und krachte dem Polizeiwagen mittig in die linke Seite, wie Unfallfotos dokumentieren, die DER WESTEN vorliegen.

In Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet sind am Donnerstagabend (27. März) eine Polizeistreife und ein Auto kollidiert. Foto: News 4 Video-Line TV

Ruhrgebiet: Frau (26) nach Crash im Krankenhaus

Die beiden Polizeibeamten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen vorsorglich ins Krankenhaus, ebenso wie die Autofahrerin. Die 26-Jährige wurde allerdings dort behalten und stationär unter Beobachtung gestellt.

Ihr Auto wurde frontal ziemlich demoliert. Auch ein drittes Fahrzeug erlitt durch herumfliegende Trümmerteile leichte Schäden. Die Polizei Recklinghausen schätzt den Gesamtschaden auf mehr als 50.000 Euro.