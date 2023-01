Ruhrgebiet: Brand in Heim für Menschen mit Behinderung +++ mehrere Verletzte ++ zwei Tote

Ein furchtbares Unglück hat sich am späten Montagabend, den 23. Januar, ereignet. In Kamen im Ruhrgebiet ist ein Feuer in einer Wohneinrichtung ausgebrochen.

Die Brandursache ist noch unklar, wie die Kreispolizei Unna gegenüber DER WESTEN am Dienstagmorgen erklärte. Bekannt ist zurzeit nur die traurige Wahrheit, dass zwei Menschen noch in der Nacht verstorben sind. Darüber hinaus gab es mehrere Verletzte nach dem Brand im Ruhrgebiet.

Ruhrgebiet: Zwei Tote nach Brand in Heim

Es war ein tragischer Montagabend für die Einsatzkräfte und die Bewohner der Wohneinrichtung für behinderte Erwachsene. Gegen 21.45 Uhr brach nach ersten Informationen im Friedrich-Proebsting-Haus an der Straße Pröbstingholz ein Feuer aus. Den genauen Ort konnte eine Polizeisprecherin gegenüber DER WESTEN bisher nicht bestätigen.

Vermutlich hatte die Brandmeldeanlage die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Beim Eintreffen der Kräfte hatte sich das Feuer bereits auf einen Teil des Gebäudetraktes ausgeweitet. Sie begannen sofort mit der Menschenrettung und evakuierten die Bewohner.

Die ausgebrannten Wohnungen im Kamener Wohnheim im Ruhrgebiet. Foto: WTVnews

Eine Person konnten sie noch leicht verletzt retten, eine kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus und schwebt aktuell in akuter Lebensgefahr. Bei zwei Bewohnern kam jede Hilfe zu spät. Sie starben noch am Abend vor Ort.

Noch viele offene Fragen

Nach dem Unglück waren Notfallseelsorger vor Ort, um die evakuierten Bewohner zu betreuen. Die Kriminalpolizei der Kreispolizei Unna hat nun den Fall übernommen und ermittelt zur Brandursache.

Das Feuer soll seinen Ursprung laut DER WESTEN-Informationen in einer der Wohnungen gehabt haben. Es griff dabei auf mehrere über, die nun komplett zerstört und unbewohnbar sind. Was genau den Brand ausgelöst haben könnte muss, die Polizei nun herausfinden.