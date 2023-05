Ruhrgebiet: Gefährliche Nachricht im Umlauf! Wenn du darauf reagierst, kann es schon zu spät sein

Anwohner aus dem Ruhrgebiet, aufgepasst! Aktuell treten Fake-SMS und Falschnachrichten auch vermehrt im Bezirk des Hauptzollamts Duisburg auf. DER WESTEN klärt auf!

Sie kommen immer häufiger vor, jetzt warnt auch das Hauptzollamt Duisburg (Ruhrgebiet) vor ihnen: Falsche Mitteilungen auf deinem Smartphone, in denen behauptet wird, eine Sendung läge beim Zoll und es wären Gebühren fällig. In der Nachricht ist zudem ein Link enthalten.

Ruhrgebiet: Viele Bürger wandten sich bereits an den Zoll

Bei dieser Art von Mitteilungen handelt es sich weder um Nachrichten des Zolls noch des jeweiligen Transportunternehmens, sondern um eine dreiste Betrugsmasche! Nach der Weiterleitung sollst du über den Link Überweisungen vornehmen und deine Bankdaten preisgeben.

Vereinzelt hatten sich Bürger an den Zoll gewandt, weil sie den zumeist kleinen Betrag einzahlen wollten, um eine vermeintliche Sendung zu erhalten. Andere wiederum hatten schon direkt an die Bundeskasse überwiesen oder wollten das Geld persönlich in bar bei der Zahlstelle des Hauptzollamts einzahlen.

Ruhrgebiet: SO reagierst du richtig

Der Zoll rät: Wenn du so eine Nachricht erhältst, lösche sie sofort! Der Zoll tritt niemals auf diese Art an Paketempfänger heran, schickt Links oder fordert sie zu Zahlungen auf. Außerdem gibt es in der Kommunikation mit Behörden eine ausreichende Frist, um sich gegebenenfalls über die Echtheit von Schreiben und Mittleilungen zu informieren.

Das Hauptzollamt Duisburg ist für die Kreise Wesel und Kleve sowie für die Städte Oberhausen, Mülheim, Essen und Duisburg zuständig. Für diese Region ist das Hauptzollamt Ansprechpartner für die Wirtschaft und rund 2,2 Millionen Einwohner.