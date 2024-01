Ruhrgebiet: Massenschlägerei nahe Burger King – der Grund ist lächerlich

Brutale Schlägerei zum Jahresbeginn in Hamm (Ruhrgebiet)!

Wie die Polizei Dortmund am Freitag (12. Januar) mitteilte, kam es bereits am 2. Januar zu einer Massenschlägerei zwischen Jugendlichen in der Nähe eines Burger King in Hamm. Von bis zu 40 Teilnehmern ist die Rede. Zwei 16-Jährige wurden krankenhausreif geprügelt.

Und der Grund für die Eskalation? Offenbar eine TikTok-Challenge!

Ruhrgebiet: 40 Jugendliche prügeln sich

Der Vorfall trug sich am 2. Januar zu – in der Nähe des Burger King an der Münsterstraße in Hamm, wie die Polizei Dortmund auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte. 30 bis 40 Jugendliche trafen sich dort, sie kamen aus dem Raum Münster, Warendorf und Hamm. Hintergrund: Offenbar wollte man im Rahmen einer TikTok-Challenge die vermeintliche Rivalität zwischen Münster und Hamm hochspielen!

Die Münster-Gruppe provozierte die Hamm-Gruppe, die Hamm-Gruppe schoss mit Beschimpfungen zurück. Irgendwann schaukelte sich das Ganze aber hoch und die Fäuste flogen!

Zwei 16-Jährige mussten ins Krankenhaus

Zwei Jugendliche (beide 16 Jahre alt) wurden durch Schläge und Tritte sogar krankenhausreif zugerichtet. Beide waren schwer verletzt, konnten die Kliniken aber mittlerweile wieder verlassen. Sie befinden sich laut Polizei auf dem Weg der Besserung. Ein 19-Jähriger, der Pfefferspray eingeatmet hatte, musste ebenfalls von Ärzten behandelt werden.

Weil bei aufgrund der bis zu 40 Beteiligten große Ermittlungsarbeit auf die Beamten zukommt, hat das LKA den Fall an die Polizei Dortmund übertragen. Die Beamten arbeiten nun mit den Polizisten aus Hamm zusammen, um die Jugendlichen zu identifizieren.