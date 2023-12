Flugzeug dreht Kreise überm Ruhrgebiet – der Grund ist ernst

Am Donnerstagabend (21. Dezember) spielten sich am Himmel im Ruhrgebiet heftige Szenen ab. Sturmtief „Zoltan“ tobte in NRW und sorgte landesweit für nicht unerhebliche Schäden (mehr zu den heftigen Folgen des Unwetters in NRW kannst du hier in unserem Newsblog nachlesen >>>).

Was viele trotz des durch zahlreiche Blitze erhellten Himmels in den Abendstunden nicht mitbekommen haben dürften. Immer wieder tauchten Flugzeuge auf, die ihre Kreise über dem Ruhrgebiet zogen. „Wohl ein bisschen zu windig zum Landen“, vermuteten Beobachter im Netz beim Blick auf die Flugzeug-Bewegungen bei „Flightradar“. Ein Sprecher des Düsseldorfer Flughafens bestätigte auf Nachfrage von DER WESTEN, dass es durch das Unwetter zu einigen Komplikationen kam.

Flugzeug kreist über Ruhrgebiet – kein Einzelfall

Vor dem Landeanflug am Flughafen Düsseldorf drehte der Airbus A320 der Aer Lingus aus Dublin ab, und flog stattdessen einige „Ehrenrunden“ über dem Ruhrgebiet. Gleiches galt für den Eurowings-Airbus A321 aus Teneriffa. Diese Vorkommnisse seien nicht ungewöhnlich. Der Pressesprecher des Düsseldorfer Flughafens erklärte: „Die Flugsicherung kann bei ungünstigen Wetterbedingungen wie starken Seitenwinden oder wenn der Luftraum über dem Zielflughafen stark frequentiert ist, einige Flugzeuge in eine Warteschleife weisen, um den ankommenden Verkehr zu regulieren und eine sichere Abfolge von Landungen zu gewährleisten.“

Doch es kam nicht nur zu Ehrenrunden. Aufgrund der Wetterbedingungen mussten auch drei Ankünfte aus Manchester und Amsterdam annulliert werden. Dies habe an den Wetterbedingungen an den Herkunftsflughäfen gelegen. Andere Flüge wurden aufgrund der Wetterbedingungen zeitweise umgeleitet und landeten statt in Düsseldorf am Flughafen Köln/Bonn oder umgekehrt.

Flughafen Düsseldorf zieht die Reißleine

„Am frühen Abend wurde aufgrund einer Gewitterlage über unserem Flughafen die Abfertigung auf dem Vorfeld kurzzeitig für etwa 15 Minuten unterbrochen“, teilte der Flughafen-Sprecher außerdem mit und beruhigt: Ansonsten hatte die stürmische Wetterlage außer einigen Verspätungen keine größeren Auswirkungen am Düsseldorfer Airport.“

