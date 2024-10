Ruhrgebiet: Nachbarn bemerken Feuer nicht rechtzeitig – für die Bewohnerin kommt jede Hilfe zu spät

Am Sonntag (20. Oktober) bemerkten im Ruhrgebiet die Anwohner plötzlich etwas Seltsames bei der Nachbarwohnung. Die Rollladen der Wohnung im 1. Obergeschoss eines Hauses waren komplett verschmort.

Unsicher, ob vielleicht etwas vorgefallen war, setzten die Anwohner umgehend einen Notruf ab. Als die Einsatzkräfte aus dem Ruhrgebiet vor Ort ankamen, hoffte man, dass sich niemand in der Wohnung befand. Doch leider forderte der Brand ein Todesopfer.

Ruhrgebiet: Brand ist in der Küche entstanden und breitete sich aus

Der Vorfall trug sich im Windmühlenweg in Bottrop zu. Mit Atemschutz schafften die Einsatzkräfte sich auf verschiedenen Wegen Zugang zu der besagten Wohnung im Ruhrgebiet. Eine Gruppe betrat mit einer Leiter durch ein Fenster in die Wohnung, während eine andere Gruppe sich über die Haustür Zugang verschaffte.

Der Löschzug der Feuerwehr Bottrop an der Einsatzstelle. Foto: Feuerwehr Bottrop

In der Wohnung stellte die erste Truppe der Feuerwehr aus dem Ruhrgebiet fest, dass in der Küche ein Brand ausgebrochen war. Wie genau der Brand entstanden ist, bleibt bisher ungeklärt. Weil alle Fenster in der Wohnung geschlossen waren, ist das Feuer wieder wegen mangelnder Frischluftzufuhr von selbst erloschen.

Das Feuer ist zwar glücklicherweise nicht auf die anderen Wohnungen im Haus übergangen, aber hatte sich in der gesamten Wohnung ausgebreitet. Obwohl es in der Wohnung komplett gebrannt haben muss, ist keinem der Nachbarn im Haus etwas aufgefallen.

Notarzt konnte nur noch den Tod der Anwohnerin feststellen

Schockiert stellten die Einsatzkräfte aus dem Ruhrgebiet jedoch fest, dass sich in der Wohnung noch die Anwohnerin befand, die im Wohnzimmer gefunden wurde. Leider kam jede Hilfe für sie zu spät und der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Die Feuerwehr aus dem Ruhrgebiet belüftete die komplette Wohnung und überprüfte alle weiteren Brandgefahren. Jetzt ermittelt die Polizei die genaue Brandursache in der Wohnung in Bottrop.