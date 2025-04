Bittere Absage im Ruhrgebiet! Beliebtes Event ersatzlos gestrichen

Der Sommer im Ruhrgebiet wird in diesem Jahr wieder bunt und unterhaltsam, finden hier doch mehrere Events statt. Dazu zählen unter anderem die „ExtraSchicht“ und das „Sunset Picknick“. Auf ein anderes beliebtes Fest müssen Besucher jetzt allerdings verzichten.

Konkret handelt es sich dabei um den „Tag der Trinkhallen“, der 2024 zum vierten Mal stattfand. „Beim Tag der Trinkhallen werden Kioske im ganzen Revier als Begegnungsort der Kulturen gefeiert“, heißt es auf der Website. Vor Ort machten mehrere Büdchen mit – unter anderem in Bochum, Essen, Dortmund, Gelsenkirchen und Bottrop. Doch dieses Jahr ist alles anders!

Ruhrgebiet: „Tag der Trinkhallen“ fällt aus

Besucher konnten sich in der Vergangenheit beispielsweise über Kinderschminken, Grillen und Livemusik freuen, zudem gab es an ausgewählten Programm-Trinkhallen ein zusätzliches Kulturprogramm.

Dieses Jahr müssen Besucher aus dem Ruhrgebiet allerdings auf den „Tag der Trinkhallen“ verzichten, denn er fällt aus. Doch wann findet das beliebte Fest wieder statt?

Nächster Termin für „Tag der Trinkhalle“ steht

Auf der Website heißt es, dass der nächste „Tag der Trinkhallen“ erst für nächstes Jahr – also 2026 – geplant sei.

Wer an dem Fest im Ruhrgebiet interessiert ist, muss sich also nach eine ganze Weile gedulden. Warum das Event dieses Jahr ausfällt, ist allerdings nicht bekannt.