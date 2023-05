Ruhrgebiet hat gewählt – bricht bei Erdogan-Anhängern wegen dieser Zahl das große Zittern aus?

Mit extremer Spannung schauen viele Menschen im Ruhrgebiet auf das Ergebnis der Wahl in der Türkei. Bis Dienstag (9. Mai) konnten türkische Wahlberechtigte im Ausland noch ihre Stimme abgeben. Selten war die Wahl in der Heimat in den letzten Jahrzehnten so spannend wie in diesem Jahr.

Bisherigen Umfragen zufolge liefern sich der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Können die Stimmen der insgesamt 3,4 Millionen türkischen Staatsbürger aus dem Ausland das Zünglein an der Waage sein? Schließlich machen sie immerhin rund fünf Prozent der Wahlberechtigten aus. Allein 500.000 von ihnen leben in NRW, viele davon im Ruhrgebiet (mehr hier). Eine Zahl könnte Erdogan-Anhängern nun zu denken geben.

Ruhrgebiet: Zittern Erdogan-Anhänger vor Türkei-Wahl?

So hatten in Deutschland bis Sonntag bereits mehr als 642.000 Menschen ihre Stimme abgegeben. Gegenüber der Wahl von 2018 sei das laut Yunus Ulusoy vom Zentrum für Türkeistudien in Essen ein Zuwachs von satten 19 Prozent. Am Ende lag die Wahlbeteiligung nach Angaben der türkischen Wahlkommission bei 51 Prozent – und damit höher als bei der vergangenen Wahl.

„Die Zunahme der Wahlbeteiligung verdeutlicht, dass die türkischen Wählerinnen und Wähler den Wahlen eine hohe emotionale Bedeutung beimessen, obwohl die Ergebnisse ihren Lebensalltag in Deutschland nicht tangieren“, erläuterte Yunus Ulusoy vom Zentrum für Türkeistudien in Essen. Weil Oppositionsführer Kilicdaroglu bei dieser Wahl eine echte Chance zugerechnet wird, werten manche Erdogan-Gegner die höhere Wahlbeteiligung als ein positives Zeichen.

Erdogan-Anhänger seien traditionell gut organisiert, bestätigt auch Ulusoy. In der türkischen Community im Ruhrgebiet geht man davon aus, dass sich möglicherweise bei dieser Wahl nun auch mehr seiner Gegner motivieren konnten, zur Urne zu gehen. Muss die höhere Zahl der Wähler den Erdogan-Anhängern nun Sorgen machen?

Experte: „Wahl wird in der Türkei entschieden“

Yunus Ulusoy kann sich das nicht vorstellen. Er geht davon aus, dass die AKP auch in diesem Jahr wieder die dominierende Kraft im Ausland sein werde. Das habe vor allem mit den Milieus zu tun, aus denen die türkischen Staatsbürger damals nach Deutschland eingewandert sind.

Die Wahl werde nach Ansicht des Experten in der Türkei entschieden. Dort sei auch die Motivation, zur Wahl zu gehen, viel höher. „Man geht davon aus, dass die Wahlbeteiligung in der Türkei bei über 80 Prozent liegen wird“, sagt Ulusoy. Im Verhältnis werden die Stimmen aus Deutschland daher kaum Auswirkungen haben. „Das ist eher ein nettes Zubrot.“ Am Sonntag (14. Mai) wissen wir mehr. Dann gehen die Menschen in der Türkei zur Wahl.