Irrer Trump-Vorschlag: „Ich würde gerne Papst werden“ – Anhänger komplett aus dem Häuschen

Mit dem Tod von Papst Franziskus begann schnell die Suche nach einem Nachfolger. Der wird sich wohl zum Konklave finden, das am 7. Mai stattfindet. US-Präsident Donald Trump witzelte bereits darüber, dass er gerne Papst werden möchte. Einer seiner Anhänger nahm diesen Vorschlag wohl zu ernst.

Trump: „Würde gerne Papst werden“

Nichts und niemand ist vor den Scherzen von US-Präsident Donald Trump sicher – auch nicht die katholische Kirche. Auf die Frage, wen er gerne als nächsten Papst sähe, sagte Trump am Weißen Haus vor Reportern: „Ich würde gerne Papst werden. Das wäre meine erste Wahl.“ Dann schob der 78-Jährige nach: „Nein, ich weiß es nicht. Ich habe keine Präferenz.“ Es gebe einen amerikanischen Kardinal, „der zufällig aus einem Ort namens New York kommt und sehr gut ist“. Es bleibe abzuwarten, wie es weitergehe.

Trump spielte damit wohl auf den New Yorker Erzbischof, Kardinal Timothy Dolan, an – ohne dessen Namen zu nennen. Der Konservative galt bereits 2013 als möglicher Anwärter auf die Nachfolge des damaligen Papstes Benedikt. Nach dem Tod von Papst Franziskus steht die katholische Kirche nur davor, ein neues Oberhaupt zu bestimmen. Das Konklave der wahlberechtigten Kardinäle beginnt am 7. Mai.

Republikaner begeistert

Obwohl Trumps Vorschlag eher als Witz gedacht war, gibt es direkt Anhänger, die von der Idee offenbar begeistert sind. So schrieb der republikanische US-Senator Lindsey Graham daraufhin begeistert auf X: „Ich war begeistert zu hören, dass Präsident Trump offen für die Idee ist, der nächste Papst zu werden“.

Graham finde, Trump wäre „wirklich ein Außenseiter-Kandidat, aber ich würde das päpstliche Konklave und die katholischen Gläubigen bitten, dieser Möglichkeit gegenüber aufgeschlossen zu sein! Die erste Kombination aus Papst und US-Präsident hat viele Vorzüge. Achten Sie auf weißen Rauch…. Trump MMXXVIII!“

Graham galt lange als Kritiker von Trump, nun ist er aber ein treuer Ergebener geworden. Auch kann darüber spekuliert werden, ob sein Beitrag wie die Aussage des US-Präsidenten nicht auch eher als Witz gemeint war. (mit dpa)