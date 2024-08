Ruhrgebiet: Streit unter Männern eskaliert – plötzlich sticht einer zu

Im Ruhrgebiet ist am Mittwochabend (28. August) ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Vor einer Wohnung am Ostwall in Dorsten soll es infolgedessen zu einem Messer-Angriff gekommen sein.

Wie die Polizei gegenüber der „Dorstener Zeitung“ bestätigte, ging gegen 20 Uhr ein Notruf in der Einsatzzentrale ein. Im Laufe des Streits soll einer der Männer auch ein Messer gezogen und zugestochen haben.

Ruhrgebiet: Zwei Messer-Vorfälle an einem Abend

Wie die Polizei Recklinghausen am Donnerstag mitteilte, wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein 21-Jähriger aus Dorsten durch Stichverletzungen schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Der mutmaßliche Täter, bei dem es sich um einen deutschen Staatsangehörigen handelt, ist der Polizei namentlich bekannt. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, die entsprechenden Ermittlungen laufen.

Nur knapp drei Stunden zuvor kam es am Mittwochabend zu einem anderen Messer-Angriff – ebenfalls im Kreis Recklinghausen.

Ein 33-jähriger Mann soll mit einem Messer randaliert haben. Die Einsatzkräfte machten von ihrer Schusswaffe Gebrauch und fügten dem mutmaßlichen Angreifer tödliche Verletzungen zu (hier mehr zum Einsatz).