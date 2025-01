Ruhrgebiet: Einbruch in Kita – Reaktion der Kinder rührt zu Tränen

In Herne, in der Kita Löwenzahn, wurde etwas gestohlen, das weit mehr bedeutet als nur ein Gegenstand. Denn am vergangenen Wochenende brach ein Dieb in die Kita im Ruhrgebiet ein und hinterließ nicht nur Zerstörung, sondern raubte den Kindern ihren geliebten Sorgenfresser Oskar.

Nun begeben sich die kleinen Kita-Besucher auf eine Mission: Sie wollen Oskar zurück. Doch damit hätten sie wohl nicht gerechnet.

Einbruch in Kita im Ruhrgebiet: Kinder suchen Oskar

Am vergangenen Wochenende ereignete sich in der Kita Löwenzahn ein „fieser Einbruch“, so eine Meldung der Lebenshilfe Herne vom 17. Januar 2025. Doch es blieb nicht nur bei Sachschäden, denn den Kindern wurde etwas Wertvolles gestohlen. Die Rede ist von Oskar. Und genau der ist ein kleiner, bunter Begleiter, der für die Kinder ein echter Held ist – einer, der ihre Ängste versteht, ihre Sorgen verschlingt und sie tröstet, wenn die Welt zu groß und zu beängstigend ist.

Kein Wunder, dass der Verlust von Oskar die Kinder tief traf. Sie waren sicherlich fassungslos, traurig, wütend – und doch gaben sie nicht auf. Statt einfach zu resignieren, machten sie sich mit einem unglaublichen Mut an die Arbeit. Sie wollten Oskar zurück.

+++ Zoo Dortmund: Plötzlich schauen alle in dieses Gehege – der Grund ist traurig +++

Also griffen sie zu Stiften, Farben und Papier und gestalteten ihre eigenen Plakate. In großen roten Buchstaben prangte das Wort „Vermisst“ auf dem Blatt Papier, das an den Bäumen rund um die Kita verteilt wurde. Darunter malten die Kinder ein Bild von Oskar – mit kunterbunten Farben, um möglichst genau darzustellen, wie ihr vermisster Stoff-Freund aussieht.

Doch während die kleinen Kita-Besucher aus dem Ruhrgebiet die Hoffnung hegen, sind die Mitarbeiter der Lebenshilfe aus Herne wütend. So schreiben sie unter dem Beitrag auf Facebook: „Wir sind traurig, wütend und enttäuscht, dass der Dieb neben all der Verwüstung, Sachbeschädigung unseren Sorgenfresser Oskar gestohlen hat.“

Freude im Ruhrgebiet: Es gibt Ersatz!

Aber es gibt einen großen Grund zur Freude! Denn wie die Lebenshilfe aus NRW nun mitteilte, haben nicht nur zahlreiche Personen geholfen, sondern es kam auch Ersatz „von unserem Elternrat“. Und genau darüber freuen sich „die Kinder sehr!“

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

In dem Sinne: Vielen Dank den lieben Eltern für die tolle Unterstützung. Es kann also in der Kita im Ruhrgebiet wieder aufgeatmet werden. Endlich haben die ganz Kleinen wieder einen kuscheligen Freund, mit dem sie spielen und dem sie alles erzählen können.