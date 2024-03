Ruhrgebiet: Großbrand! Flammen und Rauch kilometerweit zu sehen ++ Hunderte Einsatzkräfte alarmiert

Ein Großbrand hält am Dienstagabend (26. März) Hunderte Einsatzkräfte der Feuerwehr im Ruhrgebiet in Atem. Gewaltige Flammen schlagen in den Himmel, sind kilometerweit zu sehen.

+++ Ruhrgebiet: Feuer-Drama endet tödlich – Mann springt in Panik aus brennender Wohnung +++

Ausgebrochen ist der Großbrand in Castrop-Rauxel. Dort brennt seit ca. 19.20 Uhr ein Baumarkt der Kette „Hagebau“ am Westring, und zwar in voller Ausdehnung. Es gibt eine massive Rauchentwicklung, welche auch über die Stadtgrenzen hinaus in weiten Teilen des Ruhrgebiets sichtbar ist.

Ruhrgebiet: NINA-App warnt vor Gesundheitsgefahr

Seit 20.17 Uhr werden die Bürger in Castrop-Rauxel vor möglichen Gefahren gewarnt. In einer Mitteilung der NINA-App heißt es: „Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden. Bitte begeben Sie sich im betroffenen Bereich sofort in geschlossene Räume. Schließen Sie vorsorglich Fenster und Türen und schalten Sie Klima- und Lüftungsanlagen ab.“

Rauchwolke zieht nach Herne

Noch größer als für die Menschen in Castrop-Rauxel könnte das Risiko allerdings für die Menschen in der Nachbarstadt Herne sein, denn dorthin treibt der Wind aktuell die Rauchwolke. Auch für Teile von Herne besteht derzeit eine NINA-Warnung.

Castrop-Rauxel (Ruhrgebiet): Der hagebau-Baumarkt steht lichterloh in Flammen. Foto: Justin Brosch

Vor Ort an der Einsatzstelle ist ein extrem unangenehmer Geruch wahrnehmbar. Das verwundert nicht, denn abgesehen von der Gebäudehülle stehen innerhalb des Baumarktes auch gewaltige Mengen an Kunststoffen, Lacken, Farben und diversen weiteren Baustoffen in Flammen.

Mehr News:

Das Feuer brach aus bisher nicht bekannten Gründen kurz nach Ladenschluss (19 Uhr) aus. Nach bisherigen Informationen sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften – auch aus Dortmund – ist vor Ort und löscht vom Boden aus sowie über Drehleitern mit gewaltigen Wassermengen. Zu retten ist das Gebäude allerdings nicht mehr. Teile des „Hagebau“-Baumarktes in Castrop-Rauxel (Ruhrgebiet) sind bereits eingestürzt und im Innern lodern weiterhin Flammen. Die Polizei hat das Gebiet weiträumig abgesperrt. Der Einsatz wird sich auf jeden Fall bis in den Mittwoch hinziehen.

Wir berichten weiter...