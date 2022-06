Ruhrgebiet: Mann entdeckt seltsame Zeichen auf Gehwegen – das steckt dahinter

Rätsel um mysteriöse Zeichen auf dem Gehweg im Ruhrgebiet.

In einer lokalen Facebook-Gruppe aus Bottrop hat ein Anwohner seine Beobachtung geteilt. Hinter der Markierung an der Kirchhellener Straße steckt ein typischer Vorgang im Ruhrgebiet.

Ruhrgebiet: Rätsel um Zeichen in Bottrop

Ein in rosa auf den Boden gesprühtes „x“ und darunter eine „8“ haben in Bottrop für reichlich Diskussionen gesorgt. „Bestimmt wieder irgendwelche Einbrecher, die sich Zeichen geben wollen“, fürchtet eine Bottroperin mit Augenzwinkern. Ein anderer scherzt: „Dort darf man mit 8-facher Schrittgeschwindigkeit fahren.“

Etwas ernsthafter geht ein Bottroper von Vermessungsarbeiten aus: „Könnte ein Höhepunkt sein oder es wird wahrscheinlich dort gebaggert. Es könnte eventuell eine Baustelle kommen“, vermutet er. „Dann dürften aber Unmengen an Baustellen kommen und zwar im ganzen Stadtgebiet“, entgegnet der Urheber des Fotos. Eigenen Aussagen zufolge habe er zahlreiche dieser Markierungen entdeckt.

Bottrop rätselt, was es mit diesen Zeichen auf den Gehwegen auf sich hat. Foto: privat

Das sagt die Stadt Bottrop zu dem Ruhrgebiets-Rätsel

Auf Anfrage von DER WESTEN teilte die Stadt Bottrop mit, dass an den Stellen mit hoher Wahrscheinlichkeit Gerätestandpunkte markiert worden sind. Von diesen Standpunkten aus habe das sogenannte Leitnivellement des Ruhrgebietes stattgefunden.

Dabei handelt es sich um „Höhenbeobachtungen in Bergsenkungsgebieten“, die im Ruhrgebiet aufgrund des Steinkohle-Bergbaus eine hohe Bedeutung haben, erklärt der Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer.

„Für die Prognose zukünftiger Bergsenkungen haben die Bergwerksgesellschaften spezielle Vorausberechnungsverfahren entwickelt, die sich auf den Erkenntnissen früherer Messbeobachtungen stützen“, heißt es weiter.

Und genau diese Messungen haben nach Angaben der Stadt Bottrop gerade stattgefunden. Allerdings durch externe Vermessungsingenieure. „Wir markieren die Standpunkte immer mit Nägeln“, erklärt ein Stadtsprecher. Aufatmen also in Bottrop: Die Stadt wird also in den nächsten Wochen nicht zugepflastert mit Baustellen.