Ruhrgebiet: Horror-Attacke! Maskierter Täter sticht mit Messer auf Jugendlichen ein

Schockierende Messer-Attacke im Ruhrgebiet!

Am Samstag (24. September) kam es am ZOB in Bottrop (Ruhrgebiet) zu einem Angriff auf drei Jugendliche. Einer von ihnen wurde dabei durch Messerstiche verletzt.

Ruhrgebiet: Messer-Attacke am Bottroper ZOB

Gegen 22.10 Uhr hielten sich die drei Jugendlichen auf der Mittelinsel des ZOB Bottrop auf – als plötzlich ein Unbekannter mit einer Halloweenmaske auftauchte und das Trio erschreckte und schubste.

Dann soll der Maskierte plötzlich ein Messer gezückt und auf einen der drei Jugendlichen, einen 16-Jährigen aus Mülheim, eingestochen haben. Nachdem der Täter geflohen war, musste der Mülheimer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Tatverdächtiger stellt sich bei der Polizei

Die Polizei stoppte im Rahmen ihrer Fahndung kurz darauf einen 18-jährigen Bottroper, der sich bei der Kontrolle jedoch losriss und floh. Doch offenbar folgte später die Einsicht: Der junge Mann erschien noch am selben Abend auf der Polizeiwache Bottrop, stellte sich und wurde vorläufig festgenommen.

Messer-Attacke in Bottrop! (Symbolbild) Foto: IMAGO / Fotostand

Das Motiv hinter der Messerattacke ist noch nicht vollends geklärt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich laut Polizei jedoch um einen „nichtigen Grund“ gehandelt haben.