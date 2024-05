Rheinbad Düsseldorf macht es offiziell – DAS müssen jetzt alle Besucher wissen

Paukenschlag im Rheinbad Düsseldorf! Das beliebte Freizeitbad lockt gerade bei höheren Temperaturen etliche Kunden an. Jetzt gibt es für die vielen Kunden aber eine nicht zu unterschätzende Umstellung, denn: Ab dem Sommer läuft der Betrieb im Rheinbad Düsseldorf „etwas anders“ ab, wie es die Betreiber selbst auf Facebook ankündigen.

Sowohl der Innen- als auch der Außenbereich wird „in einem witterungsbedingten Wechselbetrieb“ geöffnet. Im Klartext heißt das für alle, die das Rheinbad Düsseldorf in NRW bald besuchen wollen: Während der Sommersaison wird bei den Online-Tickets NICHT zwischen Halle und Freibad entschieden.

Rheinbad Düsseldorf macht es offiziell

Wer also frühzeitig ein Online-Ticket gekauft hat, kann es im jeweils geöffneten Bereich einsetzen, also entweder im Hallen- oder im Freibad. Konkret: Die Öffnung des Rheinbads erfolgt im Sommer im witterungsbedingten Wechselbetrieb. Ob am Folgetag dabei das Hallen- oder Freibad öffnet, wird ab 10 Uhr des Vortages auf der Webseite des Rheinbads veröffentlicht.

Als Richtwerte für den Freibadbetrieb gelten dabei eine Außentemperatur von mindestens 22 Grad und zusätzlich vier Sonnenstunden. Ist eines dieser Kriterien nicht erfüllt, bleibt das Freibad an jenem Tag geschlossen.

Besucher müssen sich umstellen

Worauf müssen sich Kunden noch einstellen? Das Hallenbad RB50/50 Meter hat unabhängig vom Wetter von Montag bis Freitag von 6 bis 8 Uhr morgens geöffnet. Sportler und Schwimmer können dann in der Früh ihre Bahnen absolvieren.

Mehr News:

Wenn der Freibadbetrieb stattfindet, wird das Freibad ab 8 Uhr geöffnet. In der Halle geht der Betrieb nach 8 Uhr wie gewohnt weiter. Es bleibt abzuwarten, wie das neue Konzept bei Kunden ankommt…