Rewe in NRW: Drastische Entscheidung vor Silvester – Kunden machen große Augen

Das Sprengstoffgesetz in Deutschland regelt, dass Böller, Raketen und Batterien der Kategorie F2 nur in dem Zeitraum von Freitag (29. Dezember) bis Sonntag (31. Dezember) verkauft werden dürfen. Deshalb dürfte bei Rewe, Aldi und Co. in NRW seit den frühen Morgenstunden aufgrund der Feuerwerks-Fans ganz schön viel los sein.

Kurz nach Verkaufsstart tummelten sich schon zahlreiche Menschen in den Supermärkten, Discounter oder Baumärkten in NRW, um etwas von der heißt begehrten Ware abzugreifen. Den Händlern winkt durch den Verkauf von Böllern und Raketen ein hoher Umsatz. Umso erstaunlicher ist die Entscheidung eines Rewe-Marktes in NRW.

Rewe in NRW verzichtet auf Feuerwerksverkauf

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist ein Millionengeschäft. Nach den schweren Jahren, die von Corona und dem Ukraine-Krieg geprägt waren, sind Deutsche bereit, viel Geld auszugeben, um das Jahr mit einem lauten und bunten Knall zu verabschieden.

Die Böllerei rund um Silvester steht aber schon seit Jahren in der Kritik. Immer wieder appellieren einige Verbände und Tierschutzvereine aus Städten wie Essen oder Köln, dass Bürger mehr Rücksicht nehmen und auf das Feuerwerk verzichten sollten. Böller und Raketen seien schlecht für die Umwelt und könnten bei Tieren wie auch bei Menschen mit Kriegserfahrungen Angst auslösen.

Aus ähnlichen Beweggründen hat sich wohl auch Filialleiter Thomas Okon des Rewe-Marktes Schleiden-Gemünd in der Eifel dazu entschieden, in diesem Jahr keine Pyrotechnik anzubieten. Vor seine Rewe-Filiale steht ein großes Plakat auf dem geschrieben steht: „Kein Verkauf von Feuerwerk in diesem Markt.“

So reagieren Kunden auf den Rewe in NRW

Die Entscheidung von Filialleiter Thomas Okon wird im Netz von Tierfreunden gefeiert: „Echt jetzt? Rewe verkauft keine Feuerwerkskörper? RESPEKT, wenn das stimmt!“, schreibt eine Frau. „Das müsste überall sein. Der Tiere zu liebe“, findet eine weitere Tierfreundin.

„Gute Aktion! Nur leider kaufen die Leute ihr Knallzeug dann woanders! Selbst die, die selber Tiere haben“, glaubt eine weitere Tierfreundin.