Rewe in NRW: Kunden fallen aus allen Wolken – was es hier gibt, ist einmalig

Paukenschlag für die vielen leidgeplagten Kunden der Deutschen Bahn! Rewe gehört zu den beliebtesten Supermärkten im Land. Und oft und gern wünscht man sich an Bahngleisen einen heißen Kaffee oder ein belegtes Brötchen. Klar, Kioske und kleine Backstuben gibt es zumindest an den größeren Bahnhöfen zuhauf.

Was aber Rewe in NRW jetzt umsetzt, ist in der ganzen Bundesrepublik so noch einzigartig. Denn die Supermarkt-Kette „expandiert“ – aber ganz anders als man es kennt. Und zwar direkt an die Bahngleise!

Rewe in NRW: Kunden fallen aus allen Wolken

„Rewe to go“-Filialen kennt man oft auf Innenstädten oder an Tankstellen, in denen man noch kleinere Einkäufe erledigen oder aber sich einfach was auf die Hand kaufen kann. Das reicht Rewe nicht, denn jetzt gibt es das kleine „Rewe to go“ auf dem Bahnsteig im Hauptbahnhof Köln.

So will der Supermarkt direkt dorthin, wo sich viele Kunden aufhalten. Wartet man nämlich auf einen (verspäteten) Zug, tun sich viele Pendler schwer damit, nochmal in die Markthalle des Bahnhofs zu gehen, um sich noch was zu kaufen. Und es muss ja nicht immer gleich ein teurer Starbucks-Kaffee oder ein Brötchen von „Le Crobag“ sein.

Rewe führt am Hauptbahnhof Köln direkt an den Gleisen ein „Rewe to go“. Foto: Rewe

Was es hier gibt, ist einmalig

Mit dem „Gleiskiosk“ kann man direkt am Bahnsteig Snacks und Getränke kaufen, es befindet sich zwischen den Gleisen 10 und 11 des Kölner Hauptbahnhofs. Die Kioske sind täglich von 5 bis 21 Uhr geöffnet und immer mit einem Mitarbeiter besetzt – auch am Sonntag.

Zu kaufen gibt es rund 60 Artikel, darunter neben Backwaren und Kaffee auch Obst, Süßigkeiten, Snacks, Kaugummis, Zigaretten und Erfrischungsgetränke. Bleibt abzuwarten, ob es bei diesem einen Rewe-Gleitkiosk bleiben wird – oder nicht schon bald neue dazukommen…