Rewe in NRW: Kunden können plötzlich mächtig sparen – doch das Angebot gilt nicht für alle

Es gibt Neuigkeiten bei Rewe in NRW. Der Einzelhandels-Riese testet eine Neuerung, mit der Kunden eine ganze Menge sparen können.

Doch die Aktion läuft erstmal nur testweise. Und außerdem nur in einer ganz bestimmten Rewe-Filiale in NRW.

Rewe testet neue Technik in NRW

Wer in den nächsten Monaten im Rewe-Center in Köln-Bickendorf einkauft, der dürfte sich wundern. Denn hier gibt es demnächst ganz besondere Einkaufswagen. An ihnen sind Tablets angebracht, die Kunden mittels Künstlicher Intelligenz durch den Supermarkt führen sollen. Das System lernt nach Angaben des Unternehmens Einkaufswege und schlägt den Kunden beim Gang durch den Supermarkt immer wieder Sparangebote vor. Das zumindest, ohne persönliche Daten dauerhaft zu speichern, versichert Rewe.

Und das System „Catch“ kann nach Angaben des Unternehmens einiges. Eine Kamera auf der Rückseite des Tablets könne nicht nur Barcodes oder digitale Einkaufslisten einscannen, sondern auch mitgebrachte Einkaufszettel. Catch sei in der Lage, die handschriftlichen Listen zu erkennen und führe Kunden automatisch zu den Standorten. Und das Beste: Auf dem Weg dahin würden den Kunden heruntergesetzte Produkte oder besondere Produkte vorgeschlagen, die zum Einkauf passen könnten.

Rewe in NRW

„Wir kennen die Wünsche und Einkaufsgewohnheiten unserer Kund:innen in unserem Markt sehr gut und können das Sortiment entsprechend gut steuern“, erklärte Kaufmann Boris Dugandzic aus dem Kölner Rewe-Center und weiter: „Mit diesem Pilotprojekt wollen wir noch einen Schritt weitergehen und prüfen, ob wir noch bessere Insights erhalten und den Kund:innen noch mehr Service anbieten können.“ Das neue System sei ein ergänzendes Angebot, das Personal nicht ersetzen solle. Die Mitarbeitenden würden weiterhin auf der Verkaufsfläche für Fragen zur Verfügung stehen, betont der Marktleiter.

Das System soll in Köln-Bickendorf zunächst über vier Monate getestet werden. In der Zeit sei rund die Hälfte der 220 Einkaufswagen in der Rewe-Filiale mit der Technologie ausgestattet. Nach einer Kundenbefragung soll dann entschieden werden, ob das Projekt weitergeführt werde.