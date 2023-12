Rewe in NRW: Geheimtipp! Diese drei Filialen haben sogar Heiligabend und Weihnachten geöffnet

Weihnachten steht vor der Tür. Die Haushalte in NRW decken sich deshalb bei Rewe, Edeka und Co. mit Köstlichkeiten für ihr Festtagsessen ein.

In diesem Jahr müssen die Supermarkt-Kunden besonders vorausschauend planen. Denn weil Heiligabend auf einen Sonntag fällt, bleiben die Märkte an drei statt normalerweise zwei Tagen hintereinander geschlossen. Das gilt allerdings nicht für drei besondere Rewe-Filialen in NRW.

Rewe in NRW: Diese Filialen bleiben Weihnachten geöffnet

Normalerweise dürfen Rewe, Edeka und Co. an Heiligabend öffnen. Die meisten Supermärkte machen davon in aller Regel Gebrauch und bieten ihren Kunden bis zum frühen Nachmittag die Gelegenheit, ihre letzten Einkäufe vor dem Fest zu tätigen. Doch weil Heiligabend auf einen Sonntag fällt, erlaubt das Ladenöffnungsgesetz NRW die Möglichkeit in diesem Jahr nicht. Stattdessen bleiben die Läden wie generell sonntags geschlossen.

Doch es gibt Ausnahmen. Und die gelten unter anderem für drei Rewe-Filialen in NRW. Denn unter Paragraf 9 des Gesetztes heißt es: „Auf internationalen Verkehrsflughäfen dürfen an Sonn- und Feiertagen neben Waren des Reisebedarfs auch Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie Geschenkartikel verkauft werden.“ Aus diesem Grund dürfen die beiden Rewe-Filialen am Flughafen Düsseldorf sowie am Flughafen Köln Bonn sowie der Rewe-Markt am Bahnhof Münster auch an Heiligabend öffnen. Es gelten allerdings besondere Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der Rewe-Filialen an Weihnachten

Damit die Reisenden sich auch an Sonn- und Feiertagen mit Produkten des täglichen Bedarfs versorgen können, dürfen Supermärkte an Flughäfen und Bahnhöfen den ganzen Tag über öffnen. Für Heiligabend gilt jedoch eine Einschränkung. Da müssen auch die Rewe-Filialen spätestens um 17 Uhr schließen. Und auch an den beiden Weihnachtsfeiertagen passt Rewe die Öffnungszeiten an.

Während etwa die Flughafen-Filiale in Köln-Bonn normalerweise rund um die Uhr geöffnet hat, gelten an Weihnachten folgende Öffnungszeiten:

24. Dezember: 0 Uhr bis 17 Uhr

25. Dezember: 6 Uhr bis 0 Uhr

26. Dezember: 0 Uhr bis 0 Uhr

Der Rewe am Flughafen Düsseldorf öffnet zu diesen Uhrzeiten:

24. Dezember: 6 Uhr bis 17 Uhr

25. Dezember: 5.30 Uhr bis 23 Uhr

26. Dezember: 5.30 bis 23 Uhr

Das sind die Rewe-Öffnungszeiten am Bahnhof in Münster:

24. Dezember: 8 Uhr bis 14 Uhr

25. Dezember: 10 Uhr bis 18 Uhr

26. Dezember: 10 bis 18 Uhr

Hier kannst du also an den Festtagen im Notfall einkaufen und im besten Fall noch ein Lächeln für die Retter in der Not hinter der Kasse da lassen.