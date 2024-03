Rewe in NRW ändert Öffnungszeiten – HIER kannst du sogar an Ostern einkaufen

Wer an Ostern ein ausgiebiges Festmahl plant und eine wichtige Zutat vergessen hat, der steht oft vor einem Dilemma. Denn in der Osterzeit stehen Kunden bei Rewe, Aldi und Co. in der Regel vor verschlossenen Türen. Von Karfreitag (29. März) bis Ostermontag öffnen die meisten Supermärkte lediglich an Karsamstag.

Doch das Ladenöffnungsgesetz NRW bietet an bestimmten Orten Ausnahmen. So dürfen Rewe, Edeka und Co. an bestimmten Reiseknotenpunkten ihre Filialen an Sonn- und Feiertagen öffnen. Dazu zählt unter anderem der Rewe am Flughafen Düsseldorf. Doch zu Ostern gibt es auch hier spezielle Öffnungszeiten.

Rewe in NRW ändert Öffnungszeiten an Ostern

„Auf internationalen Verkehrsflughäfen dürfen an Sonn- und Feiertagen neben Waren des Reisebedarfs auch Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie Geschenkartikel verkauft werden“, heißt es im Ladenöffnungsgesetz NRW. Die Rewe-Filiale am Flughafen Düsseldorf nimmt dies als Auftrag. Hier können Kunden am Terminal 1 an den meisten Sonn- und Feiertagen zwischen 5 Uhr morgens und Mitternacht Einkäufe erledigen.

Auch interessant: Frische Brötchen an Ostern in NRW: Hier erfährst du alles zu den Öffnungszeiten der Bäckereien

Die Rewe-Filiale am Flughafen Düsseldorf macht es also in der Regel möglich, Versäumnisse in der Einkaufsplanung zu korrigieren oder Reiseproviant aufzufüllen, auch wenn sonstige Läden geschlossen sind. Allerdings gibt es auch hier bestimmte Einschränkungen. So schreibt das Ladenöffnungsgesetz auch Geschäften an Verkehrsknotenpunkten vor, an Feiertagen, die auf einen Sonntag fallen, den Betrieb einzustellen. Deshalb bleibt die Rewe-Filiale am Flughafen Düsseldorf am Ostermontag geschlossen.

Oster-Öffnungszeiten von Rewe am Flughafen Düsseldorf

Auch an Karfreitag bleibt der Rewe am größten NRW-Flughafen geschlossen. Wie bei allen anderen Supermärkten in NRW können Kunden erst am Tag nach dem stillen Feiertag wieder ihre Einkäufe erledigen. Am Ostersonntag begrüßt die Rewe-Filiale am Flughafen Düsseldorf seine Kunden in der gewohnt langen Sonntags-Zeitspanne von 5.00 Uhr morgens bis Mitternacht.

Mehr Themen:

Hier können die letzten Lücken im Osternest gefüllt oder die Zutaten für das Festtagsmenü erworben werden. Mit diesen Zeiten bietet der Flughafen Düsseldorf zusammen mit Rewe eine flexible Lösung für diejenigen an, die das Osterwochenende vielleicht nicht ganz so genau geplant haben.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.