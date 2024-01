Rewe-Kundin in NRW erlebt schicksalhafte Begegnung und fleht – „Noch eine Chance!“

Wer seinen Wocheneinkauf bei Rewe erledigt, will meist möglichst schnell, effektiv und preiswert seinen Einkaufszettel abarbeiten. Die Lebensmittel in den Wagen, hoffentlich keine lange Schlange an der Kasse – und ab nach Hause.

Kaum einer rechnet damit, ausgerechnet bei Rewe ein lebensveränderndes Erlebnis zu haben. Doch einer Rewe-Kundin in NRW ist genau das geschehen. Nun will sie dem Schicksal etwas auf die Sprünge helfen.

Rewe-Kundin in NRW erlebt schicksalhafte Begegnung

Wir befinden uns in einem Rewe in der NRW-Landeshauptstadt – genauer gesagt im Stadtteil Düsseldorf-Benrath. Hier hatte eine Kundin eine schicksalhafte Begegnung erlebt, die sie nun nicht mehr los lässt. Ein Aushang in der Filiale ist der Beweis dafür!

„Gesucht! Jürgen“, steht auf dem laminierten DINA4-Papier. „Remember me. 02.01.2024. Wenn du mir noch eine Chance gibst… bitte hinterlass eine Nachricht“. Es folgt eine Telefonnummer – und die Bitte: „… und sag mir etwas, was nur wir beide wissen.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Oh la la, da hat es im Düsseldorfer Rewe aber wohl gewaltig geknistert. Die Verfasserin des Aushangs hat wohl beim Einkauf in besagtem Jürgen ihre große Liebe gefunden – aber wie es nun mal so oft ist, fehlte wohl der Mut oder das Selbstbewusstsein, um aus dem kurzen Kontakt etwas Längerfristiges zu machen. Mit diesem Zettel hofft die Frau nun auf mehr Erfolg.

Findet sie ihre große Liebe Jürgen?

Ein selbst ernannter Amor-Helfer hat sich bereits erbarmt und ein Foto des Gesuchs auf X (ehemals Twitter) geteilt. Vielleicht gibt es ja in den unendlichen Weiten des Internets jemanden, der Jürgen kennt und ihn mit seiner Verehrerin zusammenbringen kann.

Mehr News:

Das Netz hofft jedenfalls auf ein baldiges Liebesglück des Rewe-Pärchens: „Jürgen, come on!“, „Na los, Jürgen“, „Komm schon, Jürgen“ – alle feuern den unbekannten Mann an, der das Herz dieser armen Frau erobert hat. Abwarten, ob diese Taktik am Ende Erfolg hat.