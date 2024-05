Aldi, Rewe und Co: Kundin kann diesen Anblick nicht mehr ertragen – Supermärkte reagieren deutlich

Mal eben kurz in den Supermarkt hüpfen und noch ein bis zwei Teile für das Abendessen besorgen? Für viele ist das ganz normal. Auch normal ist für sie, den Hund dabei kurz vor dem Geschäft von Aldi, Rewe und Co. anzubinden. Schließlich hat nicht jeder ein Auto.

Allerdings ist das vielen ein Dorn im Auge. Doch eine findige Kundin hatte jetzt eine Idee. Wird sie sich durchsetzen?

Aldi, Rewe und Co.: Kommt bald eine neue Regelung?

Ob man nun Angst vor Hunden hat oder einem die wartenden Vierbeiner bei Temperaturen jenseits der 30 Grad einfach nur leid tun, viele Menschen sehen es nicht gerne, wenn ein Hund vor einem Supermarkt wie Aldi, Rewe und Co. angeleint wird. Wie unser Partnerportal BERLIN LIVE berichtet, hatte nun aber eine Berlinerin einen Einfall, der das Problem lösen könnte.

Sie schlägt in einer Facebook-Gruppe neue Regelungen vor. „Kleine Hunde sollten in einer Tasche oder Box in den Laden dürfen, große mit Maulkorb an der kurzen Leine“, erklärt die Frau, die selbst einen Hund hat. Unter dem Beitrag bekommt sie viel Zuspruch für die Idee. Doch lässt sich das auch umsetzen?

Aldi-Sprecher bezieht Stellung

BERLIN LIVE hat nachgefragt. Laut eines Sprechers von Aldi Nord ist das Problem mit den angebundenen Hunden leider nicht ganz so leicht zu lösen, wie man vermuten dürfte. Er verweist auf Anfrage auf die gesetzlichen Regelungen, an die sich Supermärkte, Discounter aber auch andere große Ketten halten müssen.

Ziel ist dabei selbstverständlich immer, die Hygiene innerhalb der Filiale aufrechtzuerhalten. Schließlich liegen gerade Obst und Gemüse unverpackt in den Regalen.

Hunde mit in das Geschäft zu bringen, ist daher grundsätzlich nicht erlaubt – egal ob in einer Box oder an einer kurzen Leine. Einzige „Ausnahme stellen hier lediglich Blindenhunde dar“, so der Sprecher.

Auch Rewe und Lidl haben sich zu der Idee geäußert. Anders als bei Aldi fällt die Antwort hier aber weitaus moderater aus!

