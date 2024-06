Rewe in NRW: Kundin will Brötchen kaufen – dann macht sie eine widerliche Entdeckung!

Bah! Da ist dieser Kundin aber wirklich der Appetit vergangen. Beim Einkauf in einem Rewe in NRW wollte sie sich nur schnell ein Brötchen aus der Backtheke greifen. Doch was sie da sah, ließ sie erschaudern.

Zwar nicht an den Brötchen, dafür aber an dem süßen Naschzeug knabberte etwas die Glasur ab, als wäre nichts dabei. Da konnte die Rewe-Kundin nicht länger zusehen und rief sofort einen Mitarbeiter. Doch damit war ihr Schock noch lange nicht ausgestanden.

Rewe in NRW: Kundin sieht Maus in Backshop

Sie wollte doch nur ein Brötchen haben. Beim Einkauf in einem Kölner Rewe am Dienstagmorgen (4. Juni) erlebte die Frau jedoch einen Ekel-Moment. Als sie in die Auslage beim Backshop blickte, saß da doch tatsächlich eine kleine Maus auf einem Muffin und mümmelte genüsslich daran herum. Sofort machte die Kundin Fotos und ein Video als Beweis.

„Ich war total schockiert und gleichzeitig angeekelt“, erzählte sie gegenüber der „Bild“. „Ich habe das sofort einem Mitarbeiter gemeldet, welcher beschämt seine Kollegin dazu geholt hat, die die Backwaren herausgenommen hat. Dennoch war mir danach der Appetit vergangen.“

Rewe in NRW: Mitarbeiter nicht überrascht

Was der Kundin dann jedoch den nächsten Schock verpasste, war die Tatsache, dass die Mitarbeiter nicht sonderlich überrascht über den Mäuse-Vorfall schienen. „Ich hatte den Eindruck, dass das häufiger vorkam. Ich hörte so was wie: ,So geht das nicht mehr weiter‘.“

Und genau diesen Eindruck bestätigte dann auch ein Mitarbeiter und auch die Zentrale gegenüber „Bild“: „So was kann immer mal wieder vorkommen“. Dann müssten eben alle Backwaren entfernt werden. Das Problem sei nun mal die Großstadt, da kämen Mäuse häufiger vor.

„Vor diesem Hintergrund werden unsere Märkte regelmäßig von internen wie externen Spezialisten überprüft und ggf. für Lebensmittelgeschäfte zulässige Bekämpfungsmaßnahmen durchgeführt. In dem von Ihnen genannten Fall sind bereits Maßnahmen eingeleitet, welche konsequent kontrolliert und ggf. angepasst werden.“