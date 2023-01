Rewe in Dortmund: Mitarbeiter arbeiten drei Jahre zusammen – was dann folgt, könnte romantischer nicht sein

Wenn der Kühlschrank nicht gerade leer bleiben soll, dann ist ein Besuch im Supermarkt wohl nicht zu umgehen. Dort findet man allerdings nicht nur Lebensmittel wie Wurst, Käse und Co. – das bewies jetzt zumindest einmal mehr eine rührende Geschichte aus einem Rewe-Markt in Dortmund…

Für Dominik und Matthias ist der Rewe-Markt in ihrer Nähe jedenfalls nicht nur der Ort, an dem der regelmäßige Wocheneinkauf erledigt werden kann. Der Supermarkt ist für die beiden Männer auch ihre Arbeitsstelle – und zugleich der Beginn von etwas ganz Großem!

Rewe ist nicht nur Supermarkt und Arbeitsplatz

Seit rund drei Jahren begegnen sich Dominik und Matthias fast täglich im Rewe-Markt in Dortmund. Während Matthias als Marktleiter angestellt ist, kümmert sich Dominik um die dortige Käse-Theke. Während Rewe mit dem Slogan „Dein Markt“ für einen Ort wirbt, an dem alles zu finden ist, nahmen die beiden Männer diese Aussage wohl wörtlich – denn sie fanden hier jeweils ihren Mister Right.

Mittlerweile gehen die beiden Arbeitskollegen schon seit mehr als zwei Jahren auch als Paar gemeinsam durchs Leben. Jetzt folgte sogar der nächste Schritt: Die beiden Rewe-Angestellten gaben sich am vergangenen Montag (23. Januar) vor dem Standesamt in Dortmund das Jawort.

Rewe-Kollegen trauen sich

Aus Mitarbeitern wurden also nicht nur Freunde, sondern auch Partner und sogar Eheleute – könnte es denn besser laufen? Ihre Trauung zelebrierten die beiden Männer mit Sekt und bester Laune im engen Kreise ihrer Liebsten.

Wenn es um die Frage geht, wo sich das Paar denn kennengelernt hatte, ist die Antwort prompt klar: „Bei der Arbeit!“ Genau genommen hat es das erste Mal bei der Rewe-Weihnachtsfeier gefunkt. „Bei der ersten Firmen-Weihnachtsfeier hat Dominik versucht den vulkanischen Gruß nachzumachen, das hat nicht so ganz funktioniert und dann hab ich ihm geholfen“, erinnerte sich Matthias im Interview mit Ruhr Nachrichten noch ganz genau daran zurück.