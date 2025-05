Blutige Attacke in Remscheid (NRW): 11-Jähriger sticht auf Mitschüler (13) ein

Schreckliche Bluttat in Remscheid (NRW)! Am Donnerstagnachmittag (22. Mai) soll in der Theatergasse ein Streit zwischen drei Schülern eskaliert sein. Nach ersten Informationen von „Bild“ sollen sie sich in der Schule zu einer Schlägerei in der Remscheider Innenstadt verabredet haben.

Doch nachdem ein 13-Jähriger den ersten Schlag gegen seinen jüngeren Mitschüler ausgeteilt hatte, soll ein 11-jähriger Junge plötzlich ein Messer gezückt und auf den Jugendlichen eingestochen haben. Dieser trug nach ersten Erkenntnissen schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen davon. Die Polizei Remscheid will auf Nachfrage von DER WESTEN derzeit noch keine Angaben zu dem blutigen Vorfall machen.

Remscheid (NRW): Zweite Bluttat am Donnerstag

Gegen 14.50 Uhr sollen sich die Jugendlichen zur Prügelei getroffen haben. Doch nur wenig später lief sie völlig aus dem Ruder, als ein 11-Jähriger ein Küchenmesser mit einer sechs Zentimeter langen Klinge zog. Damit soll er seinem Mitschüler zweimal ins Bein gestochen haben. Danach ergriff er mit einem weiteren Jungen, dessen Alter bislang noch unklar ist, die Flucht.

+++ NRW: Säugling (3 Monate) stirbt an lebensgefährlichen Verletzungen – Polizei teilt heftigen Verdacht +++

Der 13-Jährige musste aufgrund seiner schweren Verletzungen notärztlich behandelt werden. Er musste in ein Krankenhaus abtransportiert werden.

Polizei kann 11-Jährigen fassen

Nur wenig später nach seiner Flucht vom Tatort konnte der tatverdächtige 11-Jährige an seiner Wohnanschrift in Gewahrsam genommen werden. Die Beamten übergaben den Jungen wenig später einem Mitarbeiter des Jugendamts.

Noch mehr News aus NRW für dich:

Aufgrund fehlender Voraussetzungen konnte der 11-Jährige laut Bild-Informationen bislang nicht im Jugendamt Remscheid untergebracht werden. Mittlerweile sei der Junge wieder zu Hause. Bereits in der Vergangenheit soll die Familie von der Remscheider Jugendhilfe betreut worden sein. Erst am Freitag (23. Mai) will die Polizei nähere Angaben zu den Geschehnissen in der Innenstadt machen.

Doch die Tat in Remscheid war am Donnerstag nicht die einzige Bluttat unter Kindern. Auch in Berlin soll ein 13-Jähriger auf seinen Mitschüler (12) eingestochen und diesen dabei schwer verletzt haben. Mehr dazu kannst du bei unserem Partnerportal „Berlin Live“ erfahren >>>.