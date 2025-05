Remscheid (NRW): 11-Jähriger sticht auf Mitschüler (13) ein – Täter wieder zu Hause

Schreckliche Bluttat in Remscheid (NRW)! Am Donnerstagnachmittag (22. Mai) eskalierte in der Theatergasse ein Streit zwischen drei Schülern. Sie sollen sich in der Schule zu einer Schlägerei in der Innenstadt verabredet haben.

Gegen 14.50 Uhr trafen sie laut Polizei dann aufeinander. Im Laufe der Schlägerei schlug der Ältere dem 11-Jährigen mit der Faust mehrmals auf den Kopf, woraufhin der Jüngere seinen Kontrahenten ein Küchenmesser mit einer sechs Zentimeter langen Klinge zückte – und ihm zweimal in den Oberschenkel rammte! Glücklicherweise wurde er nach dem Vorfall in NRW „nur“ leicht verletzt.

Remscheid (NRW): 11-Jähriger sticht auf Mitschüler (13) ein

Nach der Bluttat ergriff das Kind mit einem weiteren Jungen, dessen Alter bislang noch unklar ist, die Flucht. Der 13-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen notärztlich behandelt und in ein Krankenhaus abtransportiert werden.

Nur wenig später nach seiner Flucht vom Tatort konnte der 11-Jährige an seiner Wohnanschrift in Gewahrsam genommen werden. Nach seiner Anhörung im Beisein seiner Eltern übergaben die Beamten den Jungen dem Jugendamt. Wegen fehlender Voraussetzungen wurde er später wieder seinen Eltern übergeben.

