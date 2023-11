Recklinghausen: Tödlicher Verkehrsunfall – Fußgänger von LKW erfasst

Schreckliches Unglück in Recklinghausen! Ein Fußgänger wurde von einem LKW überfahren. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Am Dienstagmittag (7. November) ereignete sich in Recklinghausen auf der Bochumer Straße ein tragischer Unfall: Ein Fußgänger wurde von einem LKW erfasst! Der 52-jährige Mann aus Recklinghausen wurde dabei so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb.

Recklinghausen: Unfallstelle wurde gesperrt

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann gegen 12.45 Uhr die Bochumer Straße – im Bereich Theodor-Körner-Straße – plötzlich überqueren. Dabei wurde er von dem LKW erfasst, der gerade von der dortigen Ampel losfuhr. Die Unfallstelle musste gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Es ist nicht das erste schreckliche Unglück in diesen Tagen in Recklinghausen: Erst am Montagnachmittag (6. November) stach ein Mann brutal mit einem Messer auf einen weiteren Mann ein! Alle Details dazu liest du hier.