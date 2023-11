Recklinghausen: Messer-Mann jagt halbnacktes Opfer über die Straße – Nachbarn filmen Bluttat

Ein blutverschmiertes Auto, ein Mann mit gezücktem Messer und sein halbnacktes Opfer. Was sich am Montagnachmittag (7. November) auf der Bochumer Straße in Recklinghausen zugetragen hat, werden die Nachbarn so schnell wohl nicht vergessen.

Beim Anblick der wilden Jagdszenen vor ihrer Haustür riefen sie gegen 15 Uhr sofort die Polizei Recklinghausen. Ein Zeuge hielt die Kamera drauf, als ein nur mit einer Unterhose bekleideter Mann verzweifelt um sein Leben rann.

Recklinghausen: Brutale Bluttat auf offener Straße

Ein Video, das der Redaktion von DER WESTEN vorliegt, zeigt, wie ein Mann mit einem Messer (etwa 20 Zentimeter große Klinge) den halbnackten und bereits blutenden Mann um ein geparktes Auto an der Bochumer Straße trieb. Plötzlich holte er ihn ein und hackte mit dem Messer in der Hand auf ihn ein.

Zuvor muss der Streit zwischen den beiden Männern in dem angrenzenden Mehrfamilienhaus eskaliert sein. Blutspuren im Treppenhaus zeugen von der gewalttätigen Auseinandersetzung. Nach Informationen von DER WESTEN soll es sich bei den beiden Männern um Nachbarn halten.

Heftige Jagdszenen in Recklinghausen. Foto: 7aktuell.de/ gruber

Polizei Recklinghausen macht kurzen Prozess

Die Polizei Recklinghausen rückte schließlich an und machte dem Spuk ein Ende. Nachdem die Beamten den Messer-Mann überwältigt hatten, konnten sich Rettungskräfte um das verletzte Opfer kümmern. Eine Sprecherin der Polizei Recklinghausen teilte auf Nachfrage mit, dass der Mann mehrere Stichverletzungen davongetragen hatte und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde.

Wie es zu dem blutigen Streit kommen konnte, ist bislang unbekannt. Die Polizei Recklinghausen bestätigte bislang lediglich den Einsatz, äußerte sich aber noch nicht zu den Hintergründen. Kriminaltechniker der Polizei waren bis in den Abend im Einsatz, um Spuren der Tat zu sichern. Die Ermittlungen dauern an.