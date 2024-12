Postbank-Hammer in NRW! Viele Filialen müssen schließen

Kunden der Postbank müssen sich auf bittere Nachrichten einstellen: Bis Ende 2026 sollen insgesamt 230 Filialen geschlossen werden, 78 davon bereits in diesem Jahr.

Das betrifft auch zahlreiche Standorte in NRW. Ist auch deine Filiale von der Schließung betroffen?

Postbank: Zahlreiche Filialen in NRW schließen

Die Schließungen sind Teil einer umfassenden Strategie der Deutschen Bank, zu der auch die Postbank gehört, zur Digitalisierung und Effizienzsteigerung im Privatkundengeschäft. Besonders bemerkenswert: Die Filiale im Ruhr Park stand bereits seit Herbst 2023 auf der Streichliste, wie ein Sprecher der Postbank gegenüber DER WESTEN verriet.

Nach einer Liste, die dem Handelsblatt vorliegt, sollen bis 2025 weitere neun Filialen in NRW geschlossen werden, bis 2026 drei weitere. Die Mitarbeiter der betroffenen Filialen sollen jedoch in neuen Beratungscentern weiterbeschäftigt werden.

Filiale-Schließung in NRW: Hier eine Auflistung

Doch welche Filialen sind nun betroffen? Laut „wa.de“ wurden bereits 2024 zahlreiche Filialen geschlossen. Hier eine Auflistung:

Filiale schließt ab Standort 2024 Bahnhofstr. 1, 53604 Bad Honnef 2024 Töddinghauser Str 150, 59192 Bergkamen 2024 Am Einkaufszentrum 1, 44791 Bochum 2024 Lönsstr 20, 44575 Castrop-Rauxel 2024 Beethovenstraße 19, 47226 Duisburg 2024 Kaiser-Wilhelm-Str 26, 45276 Essen 2024 Franz-Kerkhoff-Str 2, 48599 Gronau (Westf.) 2024 Moltkestr. 6, 45525 Hattingen 2024 Bebelstr. 20, 44623 Herne 2024 Baarstr. 5, 58636 Iserlohn 2024 Wilhelmstr. 11, 47475 Kamp-Lintforf 2024 Bahnhofsplatz 10, 47533 Kleve 2024 Walramstr. 3, 58706 Menden 2024 Hauptstr. 141, 33378 Rheda-Wiedenbrück 2024 Postplatz 5, 58239 Schwerte 2024 Birkerstr. 1-5, 42651 Solingen 2024 Hammerstr. 9-11, 58452 Witten Postbank-Schließungen 2024

Doch damit nicht genug. Bis zum Jahr 2025 werden in NRW zahlreiche weitere Filialen schließen:

2025 Dr.-Neuhäußer-Str 4, 32545 Bad Oeynhausen 2025 Ginsterstraße 7, 44225 Dortmund-Hombruch 2025 Luegallee 52, 40545 Düsseldorf 2025 Gumbertstraße 105, 40229 Düsseldorf 2025 Bonner Str. 29, 40589 Düsseldorf 2025 Ostwall 31, 41515 Grevenbroich 2025 Rathausplatz 4, 58507 Lüdenscheid 2025 Kurt-Schumacher-Str. 5, 44534 Lünen 2025 Alleestr. 6, 42853 Remscheid 2025 Stresemannstr. 15, 42275 Wuppertal Postbank-Schließungen 2025

Und auch 2026 schließen in NRW drei Postbank-Filialen. So in Ahlen (Südbrede 1–5), in Dortmund-Hörde (Bahnhofstraße 8–14) und auch in Gladbeck (Barbarastraße 15).