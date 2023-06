NRW: Tödliche Gefahr! Polizei mit wichtiger Warnung vor den Sommerferien

Bald starten die Sommerferien und viele Familien aus NRW werden sich mit dem Auto in Richtung Urlaub begeben. Aber genau hier lauern tödliche Gefahren, wenn man nicht aufpasst!

Man kennt es in NRW: Das Auto ist pickepacke voll mit Koffern und allen möglichen weiteren Utensilien, Spielzeug für die Kinder oder Sport-Equipment. Nach mehreren Stunden Fahrt und konstant hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn erscheint plötzlich ein Stauende wie aus dem Nichts und der Fahrer muss kräftig in die Bremsen gehen, um noch rechtzeitig stoppen zu können. Wenn die Reaktion allerdings nicht mehr ausreicht, kommt es zum Auffahrunfall.

Polizei NRW klärt auf

In diesem Moment verhindert der Sicherheitsgurt, dass man selber nicht in Richtung Windschutzscheibe fliegt. Und ebenso verhält es sich auch mit der restlichen Ladung im Auto. Wenn Koffer und Co. ordentlich gesichert sind, ist man laut Polizei NRW auf der sicheren Seite.

Die Polizei NRW beweist mit ein paar simplen Beispielen, warum es lebenswichtig sein kann, seine Ladung im Auto komplett zu sichern. Denn die kinetische Energie eines Gegenstandes ist bei einem Aufprall mit einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern etwa 93-mal höher als das eigentliche Gewicht eines Gegenstandes.

Laut Polizei NRW kann nicht-gesicherte Ladung zum Tod führen

Ein Verbandskasten mit einem Gewicht von einem Kilogramm entwickelt dabei eine kinetische Energie von fast 93 Kilo. Ein mittelgroßer Hund mit einem Gewicht von 25 Kilogramm eine Energie von etwa 2.325 Kilogramm. Nicht-gesicherte Ladung kann dadurch zum Geschoss werden und zu erheblichen bis tödlichen Verletzungen führen.

Damit ihr sicher am Urlaubsort ankommt, informiert die Polizei NRW (Wuppertal) mit dem Hashtag #Verkehrsunfallprävention am Mittwoch, 21. Juni 2023, von 11 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz des Ikea in #Wuppertal über folgende Themen:

Gefahren durch unbefestigte Gegenstände im Fahrzeug, Beratung zu Gepäckverteilung im Auto, Richtige Beladung des Kofferraums, Geeignete Sicherung der Ladung im Kofferraum, Kindersicherung, Mitführen und Sichern von Haustieren im Auto, Sicherer Transport von Fahrrädern/Pedelecs und Verhalten bei einem Verkehrsunfall.