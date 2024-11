Phantasialand mit besonderer Aktion für Besucher – „Hatte Tränen in den Augen“

Lange haben die Besucher darauf gewartet und endlich ist es wieder so weit, im Phantasialand startet erneut dieses heißgeliebte Event. Zusätzlich gibt es eine besondere Aktion des Freizeitparks, welche die Besucher in die richtige Stimmung bringen soll.

Auf Facebook und Instagram postet das Phantasialand die großen Neuigkeiten. Die Fans des Freizeitparks sind außer sich vor Freude, denn „Es ist endlich wieder soweit – das Winter-Highlight startet“. Nach einem Jahr Warten kann man im Phantasialand endlich wieder den magischen Wintertraum erleben.

Freizeitpark veröffentlicht Soundtrack auf Spotify

Um die Besucher auch richtig in weihnachtliche Stimmung zu bringen, bietet das Phantasialand eine zusätzliche Aktion an. Der Soundtrack der Winteraktion im Freizeitpark ist nämlich ab sofort auf Musik-Streaming-Plattformen wie Spotify verfügbar.

Besucher, die ihren Besucher im Phantasialand-Wintertraum nicht abwarten können, haben jetzt die Möglichkeit, bereits zu Hause den Soundtrack „Magic Symphony Feeling“ zu hören. Die Fans des Freizeitparks in NRW freuen sich über diese Aktion, wie man in den Kommentaren sehen kann. Eine Nutzerin schreibt: „Vielen Dank für das Lied. Das ist wirklich sehr emotional. Super schönes Vorweihnachtsgeschenk.“

Aber auch der erste Tag des Wintertraums im Phantasialand war ein voller Erfolg. Insbesondere das tägliche Feuerwerk kam bei den Besuchern hervorragend an. Nach ihrem Besuch schreibt eine Frau in den Kommentaren auf Facebook: „Das Feuerwerk ist wirklich mega. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen, als wir da waren.“

Phantasialand: „Schönste Feuerwerk, das ich je gesehen habe“

Eine Meinung, mit der die Frau nicht alleine ist. Eine andere Besucherin des Phantasialand stimmt ihr zu und schreibt in den Kommentaren: „Einfach mega schön!! Das schönste Feuerwerk, das ich je gesehen habe! Ihr seid unglaublich.“

Viele Besucher können ihren Besuch im Phantasialand in der vorweihnachtlichen Zeit kaum erwarten und teilen in den Kommentaren, wann sie ihren Besuch planen. Wer seinen Aufenthalt im Freizeitpark aber gar nicht mehr abwarten kann, hat jetzt die Möglichkeit, schon vorab den Soundtrack „Magic Symphony Feeling“ zu hören.