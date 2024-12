Phantasialand: Ausgerechnet zum Wintertraum – dringende Warnung an Besucher

Die Weihnachtszeit ist in vollem Gange – das merkt man an den Weihnachtsmärkten in den Städten in NRW, im heimischen Wohnzimmer, aber auch im Phantasialand. Seit etwa zwei Wochen bietet der Freizeitpark mit seinem „Wintertraum“ eine besondere Atmosphäre voller Lichter und winterlichen Extras – wie zum Beispiel eine Eislaufbahn – an.

Doch das Highlight wird aktuell überschattet, wie das Phantasialand Fans jetzt selbst mitteilt.

Phantasialand lädt zum „Wintertraum“ ein – mit einem Haken

Im Winter herrscht im Phantasialand stets eine besondere Atmosphäre. Während es früh dunkel wird, ist der Freizeitpark in viele Lichter getaucht und bietet einige spezielle Highlights an. Kein Wunder, dass das möglichst viele Besucher erleben möchten. Passenderweise bietet der Park in Brühl von Sonntag (1. Dezember) bis Dienstag (3. Dezember) ein Gewinnspiel auf Facebook an.

„Du möchtest deine Winterträume wahr werden lassen? Da helfen wir doch gerne dabei.

Denn was gibt es Schöneres, als auf dem Wellenflug durch Millionen von Lichtern zu schweben, über die Eisfläche zu gleiten und sich von atemberaubenden Shows verzaubern zu lassen? Das siehst du genauso? Dann hast du jetzt die Chance herzerwärmende Wintertraum-Erlebnisse zu gewinnen Erzähle uns in den Kommentaren von deinem schönsten Moment im Phantasialand Wintertraum! Unter allen Teilnehmenden verlosen wir 4×4 Tickets für den Wintertraum. Wir wünschen dir viel Glück! „, heißt es in dem dazugehörigem Beitrag.

Die Fans auf Facebook lassen sich das nicht zwei Mal sagen, kommentieren fleißig unter dem Gewinnspiel. Doch auch das Phantasialand meldet sich noch einmal zu Wort – allerdings mit schlechten Nachrichten.

Phantasialand warnt Fans vor dieser Aktion

„WICHTIG: Derzeit kommentieren Fake Accounts vermeintlich in unserem Namen und fordern euch dazu auf, einem Link zu folgen, um eure sensiblen Daten abzugreifen. Klickt diese Links NICHT an!“, schreiben die Betreiber eindrücklich. Um teilzunehmen, müsse man „lediglich einen Kommentar verfassen. Der ausgeloste Gewinner wird per Direktnachricht über unseren offiziellen Account informiert.“

Den Spaß an der Verlosung lassen sich die Phantasialand-Fans auch von der fiesen Masche nicht verderben. In den Kommentaren berichten viele von ihren schönsten „Wintertraum“-Erinnerungen und hoffen, bald neue hinzufügen zu können – am besten mit Gratis-Eintritt.