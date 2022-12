Phantasialand erhöht die Preise – doch mit diesem Trick kannst du sogar sparen

Die Inflation macht auch vor dem Phantasialand keinen Halt. Zur neuen Saison sieht sich der Freizeitpark in Brühl dazu gezwungen, an der Preisschraube zu drehen. Vor drei Jahren konnten Erwachsene das Phantasialand noch für unter 50 Euro besuchen.

Zur Saison 2023/24 knackt der Freizeitpark die nächste Marke. Dann kostet ein Tagesticket bis zu 61 Euro. Doch es gibt auch eine gute Nachricht für Besucher.

Phantasialand erhöht die Preise – aber nicht für alle

Im Vorjahr kostete das Tagesticket für Erwachsene noch 57 Euro. An vielen Tagen müssen Erwachsene nun also noch tiefer in die Tasche greifen. Aber die Entwicklung geht dieses Mal in beide Richtungen. So hat das Phantasialand den Eintrittspreis auch an vielen Tagen gegenüber dem Vorjahr um drei Euro reduziert. So zahlst du unter der Woche außerhalb der Ferien meist nur noch 54 Euro. Am Wochenende, in den Ferien und an vielen Feiertagen werden dann 61 Euro fällig.

„Mit dieser Preisanpassung begegnen wir den, angesichts einer dauerhaft hohen Inflation und enormen Energiepreisen, stark gestiegenen Kosten in allen Unternehmensbereichen“, erklärt eine Phantasialand-Sprecherin gegenüber DER WESTEN und weiter: „Diese deutliche Kostensteigerung möchten wir dabei jedoch nicht gänzlich an die Gäste weitergeben.“ Der Trick: Wer vor seinem Besuch in den Phantasialand-Terminkalender schaut, kann sich die Tage mit dem reduzierten Eintritt herauspicken.

So kommst du kostenlos ins Phantasialand

So gilt der günstigere Preis an fast der Hälfte aller Öffnungstage – aber unter anderem auch am 1. Mai, Pfingsten und den langen Wochenenden zu Christi Himmelfahrt und Fronleichnam. Damit wolle man Familien mit Kindern ein gemeinsames besonderes Erlebnis in schwierigen Zeiten ermöglichen, so die Sprecherin des Unternehmens. Kinder zwischen 4 und 11 Jahren zahlen zwischen 44 und 51 Euro. Wem das zu viel ist, der sollte das Phantasialand an seinem Geburtstag besuchen. Denn Geburtstagskinder kommen noch immer kostenlos hinein. Sie müssen im Gegensatz zu allen anderen Besuchern auch keine Tickets vorab online buchen, sondern erhalten ihre Freikarte gegen Vorlage ihres Ausweises direkt am Service-Point.

Das Phantasialand steht mit seiner Preisanpassung übrigens nicht allein da. Auch der Europa-Park in Rust hat seine Preise erhöht. Bei der Konkurrenz kostet der Eintritt für Erwachsene in der Hauptsaison nun 65 statt 62 Euro.