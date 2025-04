Phantasialand führt Ranking an – doch die Sache hat einen Haken

Kreischende, aufgeregte Gesichter, hüpfende Kinder und jede Menge Achterbahnen – klar, die Rede ist vom Phantasialand. Schon lange ist bekannt, dass alle, die es in NRW etwas adrenalingeladener mögen, sich Brühl auf keinen Fall entgehen lassen sollten.

Jetzt steht fest: Das Phantasialand liegt in einem Ranking weit vorne. Doch so positiv, wie man zunächst denkt, ist das Ganze nicht. Die Sache hat einen heftigen Haken.

Phantasialand: Freizeitpark belegt im Ranking den letzten Platz

Ob Sommer oder Winter – der Freizeitpark-Spaß kennt keine Jahreszeiten. Doch wer schon einmal in einer solchen Adrenalin-Hochburg war, weiß: Ein Ausflug kann ganz schön ins Geld gehen. Und dabei ist die Verpflegung vor Ort noch gar nicht eingerechnet – schon allein für den Eintritt muss man tief in die Tasche greifen.

Aus diesem Grund hat das Online-Reiseunternehmen „weloveholidays“ alle Freizeitparks mal genauer unter die Lupe genommen und die Preise verglichen. Und schnell war klar: Das Phantasialand in Brühl führt das Ranking an. Aber nicht ganz oben – sondern abgeschlagen auf dem letzten Platz. Warum? Der Eintritt für einen Erwachsenen kostet 68 Euro, für eine vierköpfige Familie beginnt der Preis bei 252 Euro – und das bei über 40 Attraktionen. Das ist im Vergleich zu anderen Parks recht teuer.

Movie Park und Europa Park: Eintritt deutlich günstiger

So bietet der Movie Park in Bottrop ebenfalls über 40 Attraktionen und verlangt für einen Erwachsenen nur 34,90 Euro. Eine vierköpfige Familie kommt hier mit 139,60 Euro deutlich günstiger weg. Der Europa-Park in Rust hat mit über 100 Attraktionen noch mehr zu bieten und kostet für einen Erwachsenen nur 52 Euro. Eine vierköpfige Familie zahlt in diesem Park rund 192 Euro.

Doch bevor man das Phantasialand von der „go-to“-Liste der Attraktionen streicht, sollte man einen Moment innehalten. Denn die Attraktionen des Brühler Freizeitparks sind zweifellos spektakulärer und in vielen Fällen aufwendiger als die anderer deutscher Freizeitparks. Und das hat eben seinen Preis.