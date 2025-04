Phantasialand: Gerücht verdichtet sich! Müssen Besucher endgültig Abschied nehmen?

Es scheint der sichere Abschied zu sein! Das Phantasialand gehört zu den beliebtesten Freizeitparks in ganz Deutschland, lockt jährlich abertausende Besucher an. Logisch, dass sich da der Park immer wieder neu erfinden muss, will man den vielen Fans doch regelmäßig Neues präsentieren.

Doch während andere Freizeitparks ihr Gelände für neue Attraktionen recht unkompliziert erweitern können, ist das Phantasialand oft gezwungen, aus Platzgründen erst etwas zu schließen, bevor etwas Neues einzieht. Müssen sich Besucher und Fans endgültig von einem Geschäft trennen, das schon 1999 seinen angestammten Platz im Phantasialand hat?

Phantasialand: Müssen Besucher endgültig Abschied nehmen?

Jetzt könnte es tatsächlich so weit sein: Eine Attraktion mit viel Tradition könnte bald für immer schließen. Schon seit über 25 Jahren begeistert der 4D-Kurzfilm „Pirates“ die Besucher im Schauspielhaus des Phantasialands. Der größte NRW-Freizeitpark preist die Attraktion an, verspricht: „Im repräsentativen Glanz des Jugendstils tauchen Sie und bis zu 465 Gäste in fantastische Welten ein.“

Doch damit könnte sehr bald für immer Schluss sein. Schon am letzten „Wintertraum“-Tag wollen Besucher die Chefs bei der letzten Aufführung des Films im Schauspielhaus gesehen haben. Andere berichten davon, dass die Zuschauer ihre 3D-Brillen als Andenken mit nach Hause nehmen durften (DER WESTEN berichtete).

4D-Kino abgesperrt

Vor Ostern scheint sich das Gerücht aber zu verdichten. Aktuelle Fotos zeigen nämlich mehrere Absperrwände vor dem 4D-Kino-Eingang. Auf denen steht in großen Lettern „Welt-Neuheit“ und die Ankündigung: „Freuen Sie sich auf diese Weltpremiere – ein immersives 4D-Erlebnis der nächsten Generation!“ Das alles passt nicht zu „Pirates“.

Womöglich wird das Schauspielhaus für einen neuen Film renoviert. Das Phantasialand selbst hält sich gegenüber Presse-Anfragen oft bedeckt. Für Besucher heißt es deshalb wohl: Abschied nehmen, um sich dann wieder auf ein neues Erlebnis zu freuen…