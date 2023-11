Phantasialand vs. Movie Park: Die Besucher haben gesprochen – DAS ist der beliebteste Freizeitpark

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Nur noch wenige Wochen und das Kapitel 2024 wird zur Seite gelegt und neuer Platz für 2024 geschaffen. Trotzdem ist es immer schön, das Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen und sich alle besonderen Momente nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. In welchem Freizeitpark war ich in den letzten Monaten? Phantasialand oder Movie Park? Wo gab es das beste Essen und wo hat das Preis-Leistungs-Verhältnis am besten gepasst?

All diese Fragen und noch viele mehr sollen im Rahmen des Parkscout Publikum Awards von den Parkgästen beantwortet werden. Die Besucher haben gesprochen und das Ergebnis steht fest. Und die Auszeichnung „beliebtester Freizeitpark“ geht an…

Phantasialand vs. Movie Park – wer macht das Rennen?

Ein neuer Rekord! Mehr als 60.000 Teilnehmer haben in diesem Jahr ihre Stimme zu der wichtigsten Auszeichnung der deutschen Freizeitparkbranche abgegeben. Nach einer kurzen Auswertungsphase kann nun endlich bekannt gegeben werden, wer das Rennen gemacht hat. Das sind die beliebtesten Ausflugziele und Freizeitangebote Deutschlands.

Bei der Hälfte der Kategorien, die zur Auswahl standen, belegt das Phantasialand den zweiten Platz. Unter anderem in puncto bestes Preis-Leistungsverhältnis, Kinderfreundlichkeit und beliebteste Familienachterbahn konnte der Freizeitpark in Brühl seine Besucher überzeugen. Auch mit seinem Themenhotel Charles Lindbergh schafft es das Phantasialand auf den zweiten Platz. In den Kategorien beliebteste Achterbahn 2023 belegt es sogar mit „Taron“ und „F.L.Y.“ die ersten beiden Plätze, ebenso geht der Preis für die begehrteste Thrill-Attraktion an den Freizeitpark.

Das ist der beliebteste Freizeitpark 2023

Bei der Kategorie „beliebteste Wasserattraktion“ macht das Phantasialand mit „Chiapas“ seinen Gegnern den ersten Platz streitig und auch mit dem „Wintertraum“ kann sich der Freizeitpark den Sieg einheimsen. Der Preis für die beliebteste Familienachterbahn geht ganz klar an den Movie Park und seine Studio Tour. Mit der Red Carpet Operation kann der Familienpark sich auf den zweiten Platz retten, rutscht jedoch in puncto „beliebte Events“ auf den dritten Platz ab. Doch wer ist es denn nun – der beliebteste Freizeitpark des Landes?

Es war ein Kopf an Kopf rennen, doch inzwischen steht es fest. Der Erlebnispark Tripsdrill schafft es auf den dritten Platz, das Phantasialand belegt Platz 2 und der Europa-Park kann den Sieg einheimsen.