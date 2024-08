Ausländische Touristen besuchen Phantasialand – sie haben eine ganz klare Meinung

Der Besuch in einem Freizeitpark gehört für viele Deutsche zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten. Immerhin ist im Phantasialand, Moviepark und Co. den ganzen Tag für Adrenalin, Unterhaltung und Spaß gesorgt – ganz unabhängig vom Alter.

Dafür nehmen offenbar auch einige Besucher einen weiten Weg auf sich. Denn wie ein Ranking nun zeigt, scheint sich das Phantasialand auch großer Beliebtheit bei ausländischen Touristen zu erfreuen.

Phantasialand: Ausländische Urlauber haben abgestimmt

Viele Deutsche wollen im Urlaub möglichst weit weg fliegen und am liebsten die ganze Welt auf der Suche nach tollen Orten und Sehenswürdigkeiten bereisen. Dabei hat auch Deutschland so einiges an Highlights, die es zu entdecken lohnt.

Zumindest scheint das die Meinung der ausländischen Touristen zu sein, die zuletzt hier einen Urlaub gemacht haben. Auch in diesem Jahr wollte die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) wieder wissen, was „Die Top 100 der beliebtesten Reiseziele in Deutschland“ ist. Und siehe da: Freizeitparks liegen ganz weit oben im Kurs.

Phantasialand belegt Spitzenplatz

Mehr als 25.000 User aus über 20 Ländern waren sich mehrheitlich einig, dass sich ein Besuch im Phantasialand lohnt. Der beliebte Freizeitpark in Köln-Brühl wurde erneut auf den 3. Platz der Top-Reiseziele gewählt. Knapp davor auf Platz 2 liegt mit dem Europapark Rust ein weiterer Freizeitpark und das beliebteste Reiseziel 2024 ist offenbar das Miniatur Wunderland in Hamburg.

Neben dem Phantasialand und dem Europapark Rust haben es aber auch noch andere Freizeitparks in das Top 100 Ranking geschafft. Der Freizeitpark Ravensburger Spieleland (16) und das Legoland Deutschland Resort in Günzburg (24) schafften es immerhin noch in die Top 25. Auch für Freizeitpark-Fans erwähnt werden sollten das Bayern-Park Freizeitparadies in Reisbach auf Platz 38 und das Heide Park Resort in Soltau auf Rang 96.