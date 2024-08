Movie Park verteilt Pässe – doch Besucher müssen etwas dafür tun

Im Movie Park erwartet am Freitag (16.08.) die Besucher ein ganz besonderes Angebot. Der Freizeitpark verteilt nämlich Pässe an alle, die an dieser Aktion teilnehmen wollen. Jedoch müssen die Besucher etwas Spezielles machen, um diese Pässe zu füllen. Es lohnt sich, schnell zu sein, denn die ersten Besucher, die den Pass gefüllt bekommen, erhalten etwas ganz Besonderes.

+++ Europapark verkündet es selbst – Besucher frustriert! „Komplett abreißen“ +++

Am Freitag (16.08) ist der „Tag der Achterbahn“ und der Movie Park feiert mit einem ganz besonderen Angebot. Auf Facebook und Instagram berichtet der Freizeitpark, wie man an der Aktion teilnehmen kann. Dafür muss man ganz einfach das Fundbüro in der Nähe des Haupteingangs besuchen.

Movie Park: Besonderes Angebot für den „Tag der Achterbahn“

Alle Besucher, die an diesem Tag den Freizeitpark betreten, können sich im Fundbüro einen sogenannten „Achterbahnpass“ abholen. Nur durch diesen Pass kann man an dem „Tag-der-Achterbahn-Special“ teilnehmen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sobald man den Achterbahnpass erhalten hat, muss man lediglich mit allen Attraktionen fahren, die auf dem Pass gelistet sind. Nach jeder Fahrt mit einer Achterbahn erhält man dann von den Mitarbeitern des Movie Parks einen Stempel, der beweist, dass man mit der Attraktion gefahren ist.

+++ Phantasialand: Kultattraktion vor Ruhestand? Ausgerechnet zum Sommerferienstart herrscht Gewissheit +++

Sobald man alle Achterbahnen des Movie Parks besucht hat und somit der Achterbahnpass gefüllt ist, muss man diesen einfach wieder im Fundbüro abgeben. Die Aktion macht nicht nur Spaß, sondern man kann sogar etwas gewinnen. Besonders schnelle Besucher, die den Pass am schnellsten fertigstellen, erhalten etwas ganz Besonderes.

Besucher müssen schnell sein

Die ersten hundert Besucher, die den vollständig ausgefüllten Achterbahnpass abgeben, bekommen eine Überraschung. Worum es sich bei dieser Überraschung handelt, verrät der Movie Park jedoch nicht auf Facebook. Dies ist wohl eine Überraschung, die nur die Besucher erfahren, die den Preis erhalten.

Mehr Themen:

Das „Tag-der-Achterbahn-Special“ wirkt wie eine unterhaltsame Aktion, auf die sich viele Besucher schon sehr freuen. Ein Nutzer schreibt so auf Instagram: „Coole Aktion!“ Jedoch sind nicht alle so optimistisch. Auf Facebook kommentiert ein Nutzer kritisch: „Und hoffen, dass an diesem Tag auch alle Geräte funktionieren. Schon oft erlebt!“ Man kann hoffen, dass sich diese Angst nicht bestätigt und der „Tag-der-Achterbahn“ ein voller Erfolg im Movie Park wird.