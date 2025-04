Phantasialand: Jetzt kommt es ans Licht – Besucher werden Park nicht wiedererkennen

Das Phantasialand in Brühl bei Köln zählt in Deutschland zu den beliebtesten und familienfreundlichsten Freizeitparks. Mit seinen rund 40 Attraktionen zieht der Park Adrenalin-Liebhaber, Entertainment-Liebende und Freunde der Themenwelt-Vielfalt an.

Ab dem 5. April öffnet der beliebte Freizeitpark dann wieder seine Tore für die Besucher. Und wie es aussieht, können sich Fans des Phantasialands auch bald auf noch mehr Action, Spaß und Entertainment freuen. Denn offenbar soll der Themenpark größer werden.

Wird das Phantasialand größer?

Seit Anfang der 2010er-Jahre denken die Eigentümer des Phantasialands über eine Erweiterung nach. Jedoch wurde das politisch blockiert. Bis jetzt! Eine Entscheidung der Brühler SPD bringt nämlich Schwung ins Vorhaben. „Das Phantasialand ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Brühl. Wir sehen die Chancen, aber auch die Herausforderungen einer möglichen Erweiterung und wollen eine Lösung, die sowohl den Freizeitpark als auch die Interessen der Stadt und ihrer Bewohner berücksichtigt“, erklärt Karim Hayit, Vorsitzender der Brühler SPD, in einer Pressemeldung.

Damit all das aber zustande kommt, gibt es auch ein paar Bedingungen. So soll das Biotop „Ententeich“ unverändert erhalten und der Kleingartenverein räumlich unangetastet bleiben. „Eine Erweiterung darf nicht zulasten der Natur und bestehender sozialer Strukturen gehen“, ergänzt Bernhard Schumacher, Bürgermeisterkandidat der SPD Brühl. Außerdem soll ein neues Verkehrskonzept ausgearbeitet werden, damit Anwohner nicht zusätzlich mit mehr Ansturm zu kämpfen haben.

Doch was bekommt das Phantasialand bei zusätzlicher Fläche zum Park dazu? Unter anderem gebe es schon konkrete Pläne für neue Attraktionen, einem Aquapark-Hotelresort und einer Theater- und Konzerthalle. Damit will der Freizeitpark zukünftig mehr Mehrtagestouristen anlocken, die mit deutlich mehr Attraktionen und Vielfalt mehr zu entdecken haben. Zusätzlich betont der SPD-Vorsitzende Hayit: „Es wäre ein starkes Zeichen, wenn das Phantasialand Angebote wie den ‚Tag der Brühler‘ erneut einführt, um die lokale Verbundenheit zu stärken.“