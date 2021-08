Movie Park, Phantasialand und Co: Das sind die beliebtesten Freizeitparks

Puh, DAS ging für das Phantasialand mächtig nach hinten los...

Das Social-Media-Team des Freizeitparks wollte eigentlich nur Werbung machen. So weit, so norman. Doch mit diesen Reaktionen konnte niemand beim Phantasialand rechnen.

Was zum Henker ist bloß vorgefallen?

Phantasialand: Freizeitpark macht Werbung für Themenwelt – doch eine Sache treibt Besucher zur Weißglut

Der beliebte Freizeitpark Phantasialand will eigentlich nur Werbung für seinen mexikanischen Themenbereich machen. Doch es kommt anders.

Einige Fakten zum Phantasialand:

Freizeitpark in Brühl bei Köln mit einer Gesamtfläche (mit Parkplätze und Hotels) von etwa 60 Hektar

wurde am 30. April 1967 eröffnet, ist damit eines der ältesten Freizeitparks in Europa

begann als „Märchenpark“ mit Puppenspielen, einem Abenteuerspielplatz und einem Restaurant

drittgrößte Besucherzahlen in Deutschland, gehört mit zwei Millionen Besuchern (2018) zu den Top 20 in Europa

sechs Themenbereiche von Ende März bis Anfang November, im Winter nochmal spezielles Winterprogramm

„Sommer ist Urlaub, Sommer ist Leidenschaft, Sommer ist Mexico! Und was fehlt noch in diesem Sunshine-Fiesta-Feeling? Richtig: Du!“, so betitelt der Freizeitpark seinen Facebook-Post vom Mittwoch, den 11. August. Auf dem Bild ist ein Ausschnitt des Mexiko-Themenbereichs des Phantasialands zu sehen. Doch das weckt nicht nur Freude bei den Usern.

Das Phantasialand in Brühl. Foto: Phantasialand

Phantasialand: „Eine absolute Unverantwortlichkeit!“

Unter dem Post sammeln sich die Kommentare von Besuchern, die sich beim Freizeitpark beschweren wollen. Grund sind die Menschenmassen, die in den letzten Tagen das Phantasialand geflutet haben. Der Park sei total überfüllt gewesen, heißt es von einigen Besuchern. Dadurch sei es auch zu extrem langen Wartezeiten gekommen.

„Ich habe die letzten zwei Jahre nicht mehr so viele Menschen auf einem Haufen gesehen“, entrüstet sich eine Besucherin. „So viele Menschen rein zulassen zu Corona-Zeiten eine absolute Unverantwortlichkeit!“ Ein anderer Gast bemängelt die Umsetzung der Corona-Hygienemaßnahmen. „Keine Abstände wurden eingehalten, die eigenen Mitarbeiter haben selbst gesagt das es heute nicht normal ist.“

Phantasialand: Jetzt die Antwort des Parks

Von Seiten des Freizeitparks heißt es allerdings, man habe „das von den örtlichen Behörden abgenommene und mehrfach kontrollierte Hygienekonzept verfolgt und durchgeführt“. Dazu gehöre auch ein geringeres Kontingent an verkäuflichen Eintrittskarten, das an diesem Mittwoch wortwörtlich „an seine Grenzen stieß“. Dadurch könnte der Eindruck entstehen, es wären mehr Besucher im Park als erlaubt seien. (mbo)

Na, damit hatte das Phantasialand wohl nicht gerechnet... (Archivfoto) Foto: IMAGO / Rech

