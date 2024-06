Phantasialand macht es offiziell – Besucher lassen sofort alles stehen und liegen!

Neuigkeiten vom Phantasialand in Brühl (NRW)! Da dürfte es den Besuchern bereits in den Fingerspitzen kribbeln. Denn es gibt was Neues im beliebten Freizeitpark nahe Köln.

Allerdings dürfen sich nur die ganz Großen über diese Neuerung freuen. Kinder sollten davon lieber die Finger lassen.

Phantasialand: Neues aus China Town

Nein, es gibt leider keine neue Achterbahn im Freizeitpark. Dafür kommen jetzt Besucher ab 18 Jahren in China Town auf ihre Kosten. Hier hat sich der Park abseits der Attraktionen etwas überlegt, das aber nur Erwachsene genießen dürfen.

Das Phantasialand beschreibt auf Facebook die Szene: „Stell dir vor: Du sitzt in der Sonne in China Town und genießt einen leckeren sommerlichen Cocktail. Bei der Vorstellung allein muss es zum Glück nicht bleiben. Denn du kannst jetzt den Sommer China Towns mit unseren neuen köstlichen Cocktails auf deiner Zunge schmecken.“

Phantasialand bietet asiatische Cocktails an

Die Kids laufen im Park rum und fahren mit einer Achterbahn nach der anderen, während du mit den anderen Müttern einen leckeren Cocktail in China Town genießt? Für den einen oder anderen sicher eine Traumvorstellung. Nur, welcher soll es denn sein? „Dragons Kiss“, „Fresh Breeze“ oder “Night in Beijing“?

Die Shao Boa Bar bietet Cocktails mit Kokosmilch, Liycheelikör, Yuzu Sake, Limoncello und Mangosirup an. Die Besucher können es kaum erwarten, die hoffentlich köstlichen Kreationen zu probieren. „Das klingt verlockend“, schreibt eine Frau auf Facebook in die Kommentare. „Die muss ich probieren“, kündigt eine andere an. Aber Vorsicht: Don’t drink an drive! Das sollten sich auch Achterbahnfahrer zu Herzen nehmen.