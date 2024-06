Phantasialand: Auto durchbricht Zaun und rammt Achterbahn! Mehrere Verletzte

Dramatische Szenen im Phantasialand am Mittwochnachmittag (16. Juni). Nach Angaben der Polizei Rhein-Erft-Kreis ist eine junge Frau (19) mit ihrem Auto am Freizeitpark in Brühl verunglückt.

Demnach verlor die 19-Jährige aus noch ungeklärter Ursache auf dem „Lenterbachsweg“ die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen kam links von der Fahrbahn ab und rauschte durch einen Zaun des Phantasialands. Erst ein Pfeiler bremste das Unglücksauto.

Phantasialand: Verletzte nach Unglück

Bei dem Unfall haben sich sowohl die Fahrerin als auch zwei Beifahrerinnen (18 und 19) und ein Beifahrer (20) leichte Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte kümmerten sich am Unfallort um die Unfallopfer und brachten sie ins Krankenhaus. Das Unglück hatte auch Auswirkungen auf weitere Phantasialand-Besucher. Sie mussten bei ihrer Abreise aus dem Freizeitpark auf einem alternativen Weg umgeleitet werden.

Der Unfall schlug im Netz hohe Wellen. Viele Phantasialand-Fans fragten sich, wie es den Unfallopfern geht. Auch die Frage nach den Auswirkungen auf den Betrieb im Freizeitpark brannte vielen unter den Nägeln. Denn Zeugen zufolge soll es sich um den Stützpfeiler der Achterbahn „Taron“ gehandelt haben. Aus Sicherheitsgründen soll die Achterbahn am Donnerstag vorerst nicht gefahren sein.

Achterbahn im Phantasialand außer Betrieb?

Um auf Nummer sicher zu gehen, dass die Statik des Fahrgeschäfts nicht beeinträchtigt ist, soll es Überprüfungen gegeben haben. Nach mehreren Testfahrten soll die Achterbahn dann am Nachmittag wieder freigegeben worden sein.

Auf Nachfrage von DER WESTEN hat das Phantasialand bislang nicht bestätigt, dass es sich um einen Stützpfeiler von „Taron“ gehandelt hat. Auch ob und wie lange die Achterbahn gesperrt war, ließ der Freizeitpark bis Donnerstagabend offen.