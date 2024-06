Phantasialand: Beunruhigendes Video aufgetaucht – „Das ist nicht okay“

Es sollte ein ganz gewöhnliches Erinnerungs-Video aus dem Phantasialand werden. Ein Schüler hielt die Kamera auf das Fahrgeschäft „Talocan“. Junge Menschen winken in die zuschauende Menge.

Doch plötzlich passiert es. Allen Beteiligten im Phantasialand wird sofort klar: Hier stimmt etwas nicht.

Phantasialand: Video soll „Talocan“-Schock zeigen

Seit dem 5. Juni ist der Suspended Top-Spin „Talocan“ im Phantasialand geschlossen – wegen Wartungsarbeiten, wie es auf der Webseite des Freizeitparks in Brühl heißt. Auf Nachfrage bestätigte eine Phantasialand-Sprecherin, dass es einen technischen Defekt bei einer Fahrt gegeben hat. Die Mitarbeitenden hätten sofort reagiert und den Notschalter betätigt. „Die Fahrt wurde daraufhin umgehend beendet, alle Gäste konnten die Attraktion eigenständig und ohne Beeinträchtigungen verlassen“, hieß es.

Jetzt ist ein Video aufgetaucht, dass die Szenen dokumentieren soll. Laut dem Portal „Coaster Fans & News“ soll ein Schüler ausgerechnet die Fahrt gefilmt haben, bei der es zu dem Zwischenfall kam.

Phantasialand-Besitzer entsetzt: „Scheiße“

„Scheiße“, ertönt dabei auf der Tonspur, als es zu einem bedenklichen Knall während der Fahrt kommt. Dann stellt eine Person fest: „Der wackelt“ und ist sich sicher: „Das ist nicht okay.“ Doch viele Phantasialand-Fans zweifeln daran, ob dieses Video wirklich den Vorfall vom am 5. Juni dokumentiert: „Das ist ein sehr merkwürdig das Video“, heißt es etwa in den Kommentaren. Der Grund für die Zweifel: „Es wird plötzlich heller und Plätze, wo Leute saßen, sind leer. Gerade die Plätze rechts und links am Rand zack sind die, die da saßen, plötzlich weg.“

Mehr Themen:

Neben diesen Beobachtungen macht auch stutzig, dass der Himmel zwischen den Schnitten zuerst bewölkt und später leuchtend blau wirkt. Der Verdacht, dass dieses Video ein Fake sein könnte, liegt nahe. (über diesen Link gelangst du zu den Aufnahmen und kannst dir selbst ein Bild machen>>>). Wie ein Augenzeuge den Vorfall beschreibt, kannst du hier nachlesen >>>