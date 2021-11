Phantasialand mit neuer Winter-Attraktion – „Gehörst du zu den Verrückten?“

Movie Park, Phantasialand und Co: Das sind die beliebtesten Freizeitparks

Movie Park, Phantasialand und Co: Das sind die beliebtesten Freizeitparks

Das Phantasialand hat eine neue Winter-Attraktion für seine Besucher am Start! Dabei werden vor allem Wasserratten auf ihre Kosten kommen.

Das Phantasialand hat eine besondere Winter-Attraktion für seine Besucher (Symbolfoto). Foto: imago / imagebroker

Du gehst auch im Winter nur allzu gerne in den Freizeitpark? Schon allein dafür ist wahrscheinlich nicht jeder zu begeistern. Aber was das Phantasialand seinen Gästen jetzt in der kalten Jahreszeit noch zusätzlich anbietet, das ist im wahrsten Sinne des Wortes einfach nur abgefahren!

Phantasialand hat eine neue Winter-Attraktion

„Gehörst du zu den ‚Verrückten‘, die auch im Winter Wildwasserbahn fahren wollen? Mega! Denn erstmals kannst du dieses mitreißende Expeditions-Abenteuer im Wintertraum auch nach Einbruch der Dunkelheit erleben. Nimm das, Vorfreude!“, heißt es in einem Facebook-Post auf der offiziellen Seite des Phantasialands.

Und um die Vorfreude bei den Gästen gleich noch ein wenig mehr anzuheizen, postet der Freizeitpark ein passendes Video dazu. Dort ist zu sehen, wie die Attraktion beim Einbruch der Dunkelheit aussieht.

--------------------

Einige Fakten zum Phantasialand:

Freizeitpark in Brühl bei Köln mit einer Gesamtfläche (mit Parkplätze und Hotels) von etwa 60 Hektar

wurde am 30. April 1967 eröffnet, ist damit eines der ältesten Freizeitparks in Europa

begann als „Märchenpark“ mit Puppenspielen, einem Abenteuerspielplatz und einem Restaurant

drittgrößte Besucherzahlen in Deutschland, gehört mit zwei Millionen Besuchern (2018) zu den Top 20 in Europa

sechs Themenbereiche von Ende März bis Anfang November, im Winter nochmal spezielles Winterprogramm

--------------------

Phantasialand bietet die Wildwasserbahn im Winter auch nach Einbruch der Dunkelheit an

Und die meisten Besucher freuen sich schon sehr auf dieses Angebot, wie der Kommentarspalte unter dem Beitrag zu entnehmen ist. „Wunderschön“, „Definitiv gehören wir zu den Verrückten“ oder „Wir freuen uns tierisch“, heißt es dort.

Doch einigen ist die Aktion dann wohl ein wenig zu verrückt: „Ich fahr das Teil ja noch nicht mals im Sommer“, teilt ein Mann mit.

-------------------

Weitere Nachrichten zum Phantasialand:

---------------------

Na, da kann man nur hoffen, dass bei allen „Verrückten“ die Klamotten wenigstens nicht allzu nass werden.

Wenn du gerne ins Phantasialand gehst, dann könnte das auch interessant für dich sein: Der Freizeitpark hat ein Angebot gestrichen – und die Besucher sind fassungslos! Erfahre hier mehr. (cf)