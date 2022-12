Penny im Ruhrgebiet: Panik im Discounter! Bewaffneter Mann stürmt Laden

Schock bei einer Penny-Filiale im Ruhrgebiet am Mittwochabend (30. November). Eine Kassiererin an der Kölner Straße in Recklinghausen dachte gegen 20.55 Uhr eigentlich schon an ihren wohlverdienten Feierabend. Doch plötzlich schaute sie in den Lauf einer schwarzen Schusswaffe!

Fünf Minuten vor Ladenschluss war der Mann mit seiner Waffe in den Penny im Ruhrgebiet gestürmt. Er hatte es offensichtlich auf die Tageseinnahmen abgesehen. Jetzt fahndet die Polizei nach dem bewaffneten Räuber.

Penny im Ruhrgebiet ausgeraubt – Mann auf der Flucht

Nach Angaben der Polizei Recklinghausen ging der Mann mit seiner Waffe gezielt auf die Kassiererin zu. Mit Nachdruck forderte der Räuber sie auf, ihre Kasse zu öffnen. Anschließend griff er in die Geldschublade und klaute die Einnahmen. Mit seiner Beute rannte der Mann davon. Zeugenangaben zufolge flüchtete er zu Fuß in Richtung Grullbadstraße. Dann verliert sich seine Spur. Als der Mann weg war, riefen Zeugen die Polizei Recklinghausen. Die fahndete mit einem Großaufgebot nach dem bewaffneten Räuber. Doch der war mittlerweile über alle Berge.

Die Kassiererin stand nach dem bedrohlichen Vorfall unter Schock und brauchte medizinische Hilfe. Ein Rettungswagen wurde zur Behandlung angefordert.

Polizei bittet um Hilfe nach Penny-Raub im Ruhrgebiet

Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise. Der Gesuchte wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 20 Jahre alt

rund 1,90 Meter groß

schlank

Mehr Themen:

Er trug zum Zeitpunkt der Tat einen dunklen Kapuzenpullover, helle Jeans und schwarze Schuhe. Außerdem hatte er eine schwarze Sturmhaube auf dem Kopf und trug darüber eine dunkle Wollmütze. Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zu dem Raubüberfall auf die Penny-Filiale im Ruhrgebiet machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Oberhausen unter der Nummer 0800-2361 111.