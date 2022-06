Parookaville 2022 gibt nächste Super-Acts bekannt – Besucher fassungslos: „Gibt's dafür nicht Malle?“

Der Countdown für Parookaville 2022 läuft. Vom 22. bis 24. Juli wird in Weeze endlich wieder abgefeiert.

Jetzt haben die Veranstalter von Parookaville 2022 weitere Acts für das Festival bekannt gegeben. Doch nicht bei allen Fans sorgen die Namen für Begeisterungssprünge.

Parookaville 2022: Große Überraschung! SIE sind auch dabei

Tausende Fans können es kaum erwarten, dass das größte Festival für Elektro-Musik in Deutschland nach zwei Jahren Pause endlich wieder an den Start geht. Dafür heizen den Besuchern wieder zahlreiche Djs mächtig ein. Zu den Headlinern gehören Afrojack, Armin Van Buuren und Steve Aoki. Aber zum Line Up zählen auch Alle Farben, Scooter und Tiësto.

Jetzt haben die Veranstalter jedoch noch weitere Namen bekannt gegeben. Doch die Acts sorgen bei einigen Fans für große Verwunderung. Mit Blümchen, Oli P. und Mia Julia haben wohl die wenigsten gerechnet.

Parookaville 2022: Fans völlig verwirrt: „Gibt’s dafür nicht Malle?“

Für gewöhnlich sind die Sänger eher am Ballermann zu finden. Jetzt sollen die Festival-Besucher zu Hits wie „Scheiß auf Schickimicki“ oder „Mallorca da bin ich daheim“ von Mia Julia abtanzen?

Eine Vorstellung, an die sich viele offensichtlich noch gewöhnen müssen. Hier ein paar Reaktionen auf Instagram:

„Gibt‘s dafür nicht Malle?“

„Finde ich leider zu einem der größten EDM Festivals super unpassend. Dafür ist Oberhausen olé oder Malle da.“

„Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Das hat absolut nichts mit einem Elektro-Festival zu tun!“

„Die heute verkündeten Acts sind meiner Meinung nach völlig deplatziert bei so einem Festival.“

Doch es gibt auch Besucher, die sich über das abwechslungsreiche Programm freuen. „Da sehe ich uns“ oder „ich würd sagen 2 in 1“, meinen zwei andere Fans.

Und immerhin hat das Festival-Gelände noch sieben andere Stages bei denen man vorbeischauen kann. Mia Julia ist auf jeden Fall am Sonntag auf der „Brainwash“-Bühne eingeplant.