Flughafen Düsseldorf: Eurowings streicht zig Flüge – doch das große Chaos kommt noch

Jedes Jahr starten oder landen mehrere Millionen Passagiere an deutschen Flughäfen. Im Jahr 2020 wurden an deutschen Flughäfen 247,8 Millionen Passagiere befördert. Viele von ihnen auch von NRW aus. Doch welche Flughäfen gibt es in NRW? Wir zeigen sie euch.

Das sind unsere Flughäfen in NRW

Die Chaos am Flughafen Düsseldorf geht weiter! Kurz vor Beginn der Sommerferien in NRW (27. Juni bis 9. August) wird die Situation am Airport immer schwieriger. Wie soll es erst werden, wenn die Hauptsaison für Reisen beginnt?

Am Sonntag gab es für Kunden von Eurowings wieder ein großes Durcheinander am Flughafen Düsseldorf. Doch das war noch nicht alles: Auch Lufthansa strich kurzfristig Flüge.

Flughafen Düsseldorf: Eurowings cancelt Flüge – doch es kommt noch dicker

Den großen Fluggesellschaften fehlt Personal am Boden und in der Luft! Die Auswirkungen sind aktuell dramatisch: Lufthansa, Eurowings und Easyjet haben angekündigt, rund 1.000 Verbindungen allein im Juli zu streichen!

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

In NRW ist es der wichtigste Flughafen

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

Ein Vorgeschmack auf die drohenden Turbulenzen in der Ferienzeit gab es am Sonntag am Flughafen Düsseldof. Eurowings hatte mehrere Flüge gestrichen, um die Kunden rechtzeitig einzuchecken. Der Grund war laut Informationen des „Kölner Stadtanzeigers“ fehlendes Personal.

Chaos am Flughafen Düsseldorf. Doch im Juli könnte es noch heftiger werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / NurPhoto

Verbindungen gestrichen: Chaos bei Eurowings am Flughafen Düsseldorf

RTL-Recherchen ergaben, dass es sich um Verbindungen nach Budapest, Wien, Faro, Malaga, Mailand und Newcastle handelte. Viele andere Eurowings-Flieger konnten nur mit teils deutlicher Verspätung abheben.

Doch auch am Schalter für die Umbuchungen ging es konfus zu: Lediglich zwei Mitarbeiter mussten sich um Hunderte Eurowings-Passagiere kümmern. Stress pur für die Reisenden und die Mitarbeiter!

Flughafen Düsseldorf: Top-Manager der Reiseveranstalter springen im Dreieck

Die deutschen Reiseveranstalter springen im Dreieck. Hochrangige Branchenvertreter sprechen laut Wirtschaftsmagazin „Capital“ von fahrlässigem Missmanagement. Man stehe vor einer Situation, „die wir so noch nicht gesehen haben“, so Dirk Inger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Reiseverbands (DRV).

Ralph Schiller, Chef des Reiseveranstalters FTI, will die Streichungen von Hunderten Verbindungen im Juli nicht hinnehmen. Die zum Verkauf bereitgestellten Flüge“ müssten „auch bedient und abgewickelt werden".

Darüber hinaus sollten die Flughafenbetreiber und Fluggesellschaften „alles dafür tun, die Probleme für An- und Abreisende schnellstmöglich zu beheben.“ (mag)