Palmkirmes Recklinghausen: Kirmes-Kasse aufbessern in wenigen Sekunden – würdest du diese Challenge meistern?

Das bunte Treiben in NRW hat wieder begonnen! Mit der Palmkirmes Recklinghausen ist die Kirmes-Saison seit dem 4. April offiziell eröffnet. Neben den altbekannten Klassikern wie gebrannte Mandeln, der Achterbahn „Wilde Maus“ und Autoscooter begeistern auch neue Attraktionen die Besucher.

DER WESTEN hat sich auf der Palmkirmes in Recklinghausen mal umgeschaut. Und zwischen all den großen Fahrgeschäften ging eine neue Attraktion beinahe unter. Doch plötzlich bildete sich eine große Menschentraube rund um die Neuheit und die Besucher machten große Augen.

Palmkirmes Recklinghausen: Leiter wird zur ultimativen Dschungelprüfung

Der Name der neuen Attraktion ist „Die Dschungel-Leiter“. Betreiber Bernardo Heinen verkauft sie als ultimative „Dschungelprüfung“. Aber keine Sorge du musst keine Kakerlaken oder Känguru-Hoden essen oder dich in eine Schlangengrube begeben. Im Grunde genommen musst du es „einfach“ nur schaffen, eine Leiter hochzukraxeln und es bis auf die sechste Sprosse schaffen. Das Problem ist jedoch, dass sich die Leiter bewegt und wer sich mit ihr dreht, der hat verloren – so steht es im Regelwerk.

++ Ein Tag im Leben einer Schaustellerin – wir haben den Test gemacht ++

Aber was springt für die mutigen Teilnehmer dabei raus? Die erfolgreichen Akrobaten können zwischen einem Sachgewinn oder Bargeld entscheiden, um ihre Kirmes-Kasse etwas aufzubessern. 100 Euro bietet Fernando an, um die Besucher anzulocken. Und bei Hannah hat der Köder angebissen. Die 23-Jährige bekommt den Einsatz von 5 Euro von ihren Freunden spendiert. Drei Versuche hat sie, um das Bargeld einzukassieren. Hilfe von anderen ist nicht erlaubt!

Hannah hat sich der Herausforderung „Dschungel-Leiter“ auf der Palmkirmes gestellt. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Besucher scheitern reihenweise

Mit einem skeptischen Blick versucht die junge Frau zunächst ihren Gegner abzuchecken und sich eine Strategie zurechtzulegen. Als sie sich nach kurzer Überlegungsphase die erste Sprosse erklimmt, dreht sich die Leiter und der erste Versuch ist bereits dahin. Der Schausteller zeigt Mitgefühl, nennt Tipps und macht es sogar selbst vor. Mit viel Körperbeherrschung besteigt er die Leiter und ist in wenigen Sekunden am Ziel angekommen.

„Bei ihm sieht das so leicht aus, aber es ist so schwer das Gleichgewicht zu halten“, kann die 23-Jährige nur neidisch zuschauen. Auch ihre zwei weiteren Versuche bleiben ohne Erfolg. Inzwischen haben sich viele Schaulustige um die neue Attraktion verteilt.

Noch mehr News:

Aber Hannah ist nicht die Einzige, die an diesem Tag der „Dschungelprüfung“ auf der Palmkirmes Recklinghausen nicht gewachsen ist. Einige weitere Besucher stellen sich der Herausforderung und scheitern. „Täglich versuchen es etwa 200 bis 300 Personen. Gestern haben es zwei Menschen geschafft, den Tag davor waren es fünf Leute“, verrät Fernando Heinen. Eine Altersgrenze gebe es nicht, betrunken wird jedoch die Teilnahme verwehrt. Zudem wird für „selbstverschuldete Unfälle keine Haftung übernommen“.

Und, würdest du dir diese „Dschungelprüfung“ zutrauen? Bis zum 13. April hast du noch Zeit, denn solange ist die Palmkirmes in Recklinghausen noch geöffnet.