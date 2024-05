Outlet-Center-Roermond: Explosion am Einkaufszentrum! Trümmer treffen Passanten

Heftiger Zwischenfall am Donnerstag (2. Mai) am Outlet-Center-Roermond. Laut niederländischen Medien ist in einem Hochhaus direkt neben dem Einkaufszentrum nahe der Grenze zu NRW in den Mittagsstunden ein Feuer ausgebrochen.

Plötzlich gab es eine Explosion! Trümmerteile flogen nach Angaben der „Rheinischen Post“ bis zu 250 Meter weit umher. Der Zwischenfall hatte Folgen für das Outlet-Center-Roermond.

Outlet-Center-Roermond: Passanten von Trümmern getroffen

Lokalen Medien zufolge brach der Brand auf dem Dach des fast 250 Meter hohen Wohnturms aus. Die Feuerwehr hatte bereits begonnen, das Feuer zu löschen, als es plötzlich zu einer Explosion kam. Ein Feuerwehrmann wurde durch die Druckwelle nach hinten geschleudert und leicht verletzt. Er wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Ebenso glimpflich ging der Zwischenfall auch für zwei Passanten aus, die nach der Explosion von umherfliegenden Trümmerteilen getroffen wurden. Genau wie der Feuerwehrmann mussten sie nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Eingang zu Outlet-Center-Roermond gesperrt

Die Feuerwehr musste den oberen Teil des Gebäudes aus Sicherheitsgründen evakuieren. Gleiches galt für das Foroxity-Kino und umliegende Restaurants: „Wir haben die Leute schnell nach draußen geführt. Die Tische sind immer noch voller Essen. Und als wir herauskamen, hörten wir einen gewaltigen Knall. Von der Feuerwehr hörten wir dann, dass eine 30-Kilo-Gasflasche explodiert sei“, zitiert die „Rheinische Post“ Chefkoch Wim Sniekers vom nahe gelegenen Restaurant Xity.

Das Outlet-Center-Roermond musste hingegen nicht evakuiert werden. Allerdings wurde der Ein- und Ausgang am Kazerneplein gesperrt. Der Brand konnte bis zum Nachmittag gelöscht werden. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Ursache mit Dacharbeiten zusammenhängt, die zu dem Zeitpunkt dort durchgeführt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.