Krokodil-Alarm am Bodensee – Polizisten können nicht fassen, was sie da sehen

Spaziergänger entdeckten am Bodensee etwas Ungewöhnliches: Aus einem Tümpel ragte der Kopf eines vermeintlich großen Reptils. Der Anblick war so beunruhigend, dass sie sofort die Feuerwehr in Konstanz alarmierten. Die Einsatzkräfte rückten wenig später an, um die Situation noch genauer unter die Lupe zu nehmen.

Die ersten Eindrücke vor Ort schienen die Sichtung der Passanten zu bestätigen. Aus dem Wasser heraus sah der Kopf tatsächlich aus wie der eines echten Krokodils. In der Umgebung des Bodensees, wo solche Tiere normalerweise nicht vorkommen, sorgte das für große Aufregung. Feuerwehr und Polizei bereiteten sich mit einer vorsichtigen Erkundung auf ein potenzielles Eingreifen vor.

Bodensee: Krokodil-Einsatz sorgt für neugierige Blicke

Wie das Portal „schwaebische.de“ berichtete, entspannte sich die Lage jedoch nach einer erfolgreichen Bergung im Tümpel. Das vermeintliche Krokodil am Bodensee entpuppte sich als täuschend echt gestaltete Kunststoff-Attrappe. Das Material und die Farben des Objekts waren so überzeugend, dass der Irrtum nur auf den zweiten Blick auffiel.

Nach etwa 45 Minuten war der Einsatz beendet, und Rettungskräfte übergaben die Krokodil-Nachbildung der Polizei. Am Bodensee spricht diese Aktion nun viele Menschen an – teils mit großem Interesse, teils mit einem Lächeln. Die Attrappe erweckte trotz ihres schaurigen Auftritts letztlich eher Neugier als Angst.

Die Polizei in der Region Bodensee versucht nun herauszufinden, woher die Attrappe stammt und wie sie in den Tümpel gelangte. Ob es ein Scherz war oder ein kurioser Zufall, bleibt bislang ungeklärt. So sorgt das „Krokodil“ noch eine Weile für Gesprächsstoff in der Gegend.

